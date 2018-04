La veste Force Jacket est équipée de 26 sacs gonflables qui sont contrôlés par un logiciel capable de se synchroniser avec des films et des expériences de réalité virtuelle. Chacun de ces sacs peut être gonflé de façon indépendante avec plus ou moins de force, selon l’effet désiré.

Selon les scientifiques qui ont mis au point la veste en partenariat avec Disney, la Force Jacket peut imiter la sensation d’un serpent qui se déplace autour de votre corps, d’un coup de poing, d’un câlin ou encore de la vibration d’un véhicule motorisé.

Les chercheurs ont aussi conçu des applications de réalité virtuelle pour tester leur veste, dont un jeu de bataille de boules de neige et un autre dans lequel l’utilisateur se transforme en monstre musclé à la manière de l’incroyable Hulk.

Le prototype développé par Disney a été assemblé à partir d’une veste de flottaison. L’équipe a d’abord retiré la mousse de la veste pour la remplacer par six sacs à l’avant et six à l’arrière. Deux autres sacs ont été ajoutés sur les côtés. Des manches ajustables ont été greffées à l’ensemble pour pouvoir convenir au plus de morphologies possible.

Des défis à surmonter

La veste comporte toutefois certains inconvénients, comme le notent les chercheurs. « Le système intégral est très encombrant et restrictif pour l’utilisateur, écrit l’équipe dans son rapport. De plus, grâce aux sensations procurées par la veste, une expérience de réalité virtuelle à 360 degrés est possible; toutefois, la capacité de l’utilisateur à se tourner ou à se déplacer dans l’espace de réalité virtuelle est limitée par les tubes qui le relient aux pompes à air et à vide. »

Les scientifiques sont cependant confiants de pouvoir améliorer leur système pour le rendre plus adapté à une expérience de réalité virtuelle immersive.