Un texte de Stéphanie Rhéaume

Pour remonter au tout début de sa vocation pour le théâtre, il faut se rendre dans un sous-sol paroissial du quartier Parc-de-la-Montagne à Hull. Le petit James Hyndman, qui a grandi sur la rue Cinq-Mars, s’y rendait pour participer aux activités des louveteaux.

La bande de garçons monte alors une pièce qui sera présentée dans des résidences de personnes âgées en Outaouais.

« Je pense que j’avais le rôle principal. Peut-être que c’est moi qui ai magnifié ma propre histoire et qui me suis attribué a posteriori le rôle principal, raconte avec amusement le gaillard aujourd’hui âgé de 56 ans. [...] On est allé jouer ça et c’était naturel pour moi de faire ça. »

Le théâtre scolaire, une expérience de pur bonheur

En septembre 1977, James Hyndman débarque au Collège Saint-Alexandre pour entreprendre sa dernière année au secondaire.

Du haut de ses 15 ans et de sa stature impressionnante (l’adolescent mesure déjà plus de six pieds), il fait la rencontre de Sylvie Roy, responsable du théâtre en milieu parascolaire.

L’enseignante lui confie alors le rôle principal dans la production Le chapeau de paille d’Italie, une comédie signée Eugène Labiche.

James Hyndman (à droite) en mai 1978 dans « Le chapeau de paille d'Italie » d'Eugène Labiche. La pièce de théâtre a été produite alors qu'il étudiait en cinquième secondaire au Collège Saint-Alexandre à Gatineau. Photo : Courtoisie : Sylvie Roy

Il s’est imposé avec sa belle élocution. [...] James a été capable de tout de suite bien présenter ce rôle. Il a eu beaucoup de plaisir à le faire. Et moi, j’ai eu beaucoup de plaisir évidemment à le voir jouer. Sylvie Roy, ancienne enseignante au Collège Saint-Alexandre et responsable de l'activité de théâtre

Celui que le public a pu voir cet automne dans la pièce Je disparais au Centre national des Arts à Ottawa insiste pour rendre ses lettres de noblesse à sa première mentore.

Sylvie Roy a enseigné le théâtre à James Hyndman au Collège Saint-Alexandre. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

« Sylvie Roy a mené ça de mains de maître, parce qu’il fallait à la fois avoir l’autorité, la discipline et la rigueur pour faire quelque chose de bien pour mener ça à terme, se rappelle-t-il. Puis en même temps, avoir cette souplesse et cette détente qui permettent que tout ça se passe vraiment dans la bonne humeur. »

Ç’a été un souvenir très fondateur pour moi, parce que ç’a été une expérience purement heureuse. James Hyndman

Un détour par les sciences politiques

Le temps venu de poursuivre ses études, le fils de diplomate opte tout compte fait pour les sciences politiques à l’université.

Malgré tout le plaisir qu’il éprouve en se glissant dans la peau d’un personnage, le jeune homme ne parvient pas à se commettre et plonger à pieds joints dans l’aventure du théâtre.

J’avais cette image que les gens qui faisaient du théâtre devaient être des espèces de dégénérés… lubriques ! Et j’avais l’impression d’être beaucoup trop "straight" pour ce milieu-là. James Hyndman

Rongé par sa passion, il frappe néanmoins à la porte du département de théâtre de l’Université d’Ottawa. James Hyndman passe les auditions pour La mort du Dr Faust du Belge Michel de Ghelderode.

Tibor Egervari, qui dirige le département à l’époque, le remarque.

Tibor Egervari dirigeait le département de théâtre de l'Université d'Ottawa à l'époque où James Hyndman a passé des auditions pour la pièce « La mort du Dr Faust ». Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

Je me souviens que c’était quelqu’un qui a un physique remarquable, qui a une très, très belle voix, qui a une prestance magnifique, ce qui aide en général au théâtre. Mais en plus, il avait du talent ! Tibor Egervari, ancien directeur du département de théâtre de l'Université d'Ottawa

Pour le professeur à l’aube de ses 80 ans, le jeune James Hyndman qu’il a rencontré à l’automne 1979 détenait un talent rare.

James Hyndman dans « La mort du Dr Faust » en 1980 dans une production du département de théâtre de l'Université d'Ottawa. Photo : Courtoisie : Tibor Egervari

James Hyndman obtient finalement un rôle dans la distribution aux côtés de Patrice Coquereau, qu’il retrouvera 25 ans plus tard dans le curieux ovni télévisuel, Le coeur a ses raisons.

Faire le grand saut vers le théâtre

Un respect mutuel se tisse entre James Hyndman et Tibor Egervari. Une confiance immense s’installe de la part de celui qui aspire désormais à devenir acteur à l’égard de celui qui lui montre désormais la voie.

James Hyndman Photo : Radio-Canada/Olivier Lalande

« L’espèce de feu vert que m’a donné Tibor à ce moment-là [...] a été déterminante, explique James Hyndman, parce que ça m’a amené à faire d’autres choses dans le théâtre en Outaouais. »

Au début des années 1980, il participe à une production du Théâtre de l’Île où il interprète le rôle de Lucky dans En attendant Godot de Samuel Beckett.

Encore tenaillé par le doute, James Hyndman consulte une dernière fois son sage professeur pour lui demander s’il a vraiment tout ce qu’il faut pour s’inscrire au Conservatoire d'art dramatique de Montréal.

« Si vous avez un talent, vous n’avez pas le droit de le cacher. [...] Vous avez à faire en sorte qu’autour de vous, on en profite. J’ai dû intervenir avec assez de force pour le pousser », s’amuse Tibor Egervari.

Ç’a été le petit coup de pouce dont j’avais besoin pour me présenter au conservatoire, où j’ai été reçu, mais je ne suis pas allé. James Hyndman

Au bout du compte, James Hyndman choisit de partir à Paris et d’emprunter une voie plus difficile que les grandes écoles de théâtre.

Si la route a été plus cahoteuse, la destination en aura valu le coup.