« On m’a traité d’antéchrist souvent », blague Charlie Anonsen, « alors j’ai pensé que cette maison était faite pour moi. »

Charlie Anonsen. Photo : CBC/Glenn Payette

Le nombre 666 a pour certains mauvaise réputation. On lit au chapitre 13, verset 18 de l’Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament : « Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. »

M. Anonsen s’est porté acquéreur il y a 25 ans de cette maison jaune au bord d’une rivière. Il vient d’obtenir le droit de changer son adresse.

Sa résidence est située à une intersection. Le 666, chemin Southside est donc devenu le 2, Waterford River.

Avant : le 666, chemin Southside Photo : CBC/Glenn Payette

Après : le 2, Waterford River. Photo : CBC/Glenn Payette

Il y a quelques années, Charlie Anonsen avait laissé son fils de 22 ans habiter la maison avec un colocataire.

Les deux jeunes hommes ont été jusqu’à inviter des amis à s’amuser au 666, chemin Southside avec une planche de Ouija, mais ne sont jamais parvenus à provoquer quoi que ce soit de maléfique.

Malgré son éducation catholique, M. Anonsen n’a jamais trop accordé d’importance aux trois « 6 » cloués sur la façade de sa résidence. « J’étais un enfant de choeur à la basilique, un servant de messe », dit-il. Pourtant « 666 ne veut pas dire grand-chose pour moi ».

« Avant de me marier, je cherchais une maison près d’une rivière », explique-t-il lorsqu'on l'a pressé d'expliquer son choix. « J’ai fait le tour des cours d’eau à Saint-Jean et c’est celui que j’ai choisi. »

C’est une belle rivière et c’est très reposant. Charlie Anonsen

« C’est une belle rivière et c’est très reposant », dit Charlie Anonsen. Photo : CBC/Glenn Payette

« Je pense que ce ne serait probablement pas une bonne idée d’essayer de vendre une maison avec 666 », dit-il.

M. Anonson a donc demandé à la Ville de changer son adresse.

« En changeant ces numéros, je pense que la valeur de ma propriété a augmenté d’environ 100 000 $ », dit-il.

M. Anonsen est paré à toute éventualité, mais n’a pas l’intention de vendre. « Je vais être ici pour longtemps. J’espère que ce sera l’endroit où je serai à ma retraite », affirme-t-il.

D’après un reportage de Glenn Payette