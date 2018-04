Les Fransaskois sont invités à participer aux dernières activités du Francothon 2018, le samedi 28 avril.

De 11 h à 15 h, la Société historique de la Saskatchewan présentera un atelier de danse traditionnelle animé par Guy Verrette à la Maison de Radio-Canada.

De 13 h à 16 h, il sera possible de participer à un après-midi de peinture, agrémenté de vins et fromages, dans la galerie de la Maison de Radio-Canada, à Regina. Un service de garde sera offert auquel il est possible de s’inscrire à l'avance en communiquant avec le Centre éducatif Gard'Amis par téléphone ou sur leur page Facebook.

La communauté fransaskoise est invitée à la Maison de Radio-Canada entre 16 h et 19 h pour échanger et souligner les dernières heures du Francothon 2018. La cantine Bonne bouffe de l'École Monseigneur de Laval vendra des repas.

En soirée, le montant accumulé pendant la semaine de collecte de fonds sera dévoilé. La Fondation fransaskoise a comme objectif de récolter 60 000 $ dans le cadre de cette campagne.