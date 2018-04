Un texte d'Alain Labelle



À Londres, comme le veut la tradition royale, un crieur a annoncé la naissance du troisième enfant de la duchesse de Cambridge et du prince William. Quelques heures après la naissance, le nouveau papa a accompagné ses deux autres enfants, George, 4 ans, et Charlotte, 2 ans, pour rencontrer leur nouveau petit frère Louis Arthur Charles.

Londres, Royaume-Uni Photo : Reuters/Hannah Mckay

Si les Britanniques accueillent un nouveau prince, les Américains ont souligné pour leur part le départ d’une ancienne première dame. Les funérailles de Barbara Bush, la femme de l’ancien président George Bush, ont été l’occasion de quelques photos historiques, comme celle regroupant tous les anciens présidents encore vivants et leurs femmes. Le président actuel, qui n’a pas d’atomes crochus avec le clan Bush, était représenté par sa femme Melania.

Houston, Texas Photo : Reuters

Rares sont les photos d’enfants heureux qui nous parviennent de Syrie depuis quelques années. Celle-ci parvient du camp de Bab al-Hawa, dans le nord du pays, qui accueille des réfugiés de la Ghouta orientale, une région au centre de la guerre civile qui frappe le pays depuis 2011.

Bab al-Hawa, Syrie Photo : Getty Images/Aaref Watad

Historique. C’est le mot utilisé par les observateurs de la scène coréenne pour qualifier la rencontre entre le président sud-coréen Moon Jae in et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Après une poignée de main très symbolique à la frontière entre les deux pays, les deux frères ennemis ont franchi tour à tour la bordure de béton de quelques centimètres de haut, qui fait office de frontière entre les deux Corées.

Frontière entre les deux Corées Photo : Reuters

Les voisins ont indiqué qu’ils travailleraient dans les prochains mois à établir une paix permanente et solide. Premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la guerre de 1950-1953, Kim Jong-un s’est dit « submergé par l’émotion » après avoir franchi la frontière.

Frontière entre les deux Corées Photo : Getty Images

Pas très loin, aux Philippines, la station balnéaire la plus célèbre du pays, Boracay, autrefois paradisiaque, a été fermée aux touristes par le gouvernement de Rodrigo Duterte. Cette décision est destinée à sauver l’île d’une pollution accablante causée en grande partie par le tourisme. Pour assurer la bonne marche de l’opération, des centaines de policiers ont investi les points d’entrée de l’île pour empêcher de nouveaux touristes d’y pénétrer et pour s’assurer que les derniers partent. L’histoire ne dit pas si cette touriste a pu regagner son hôtel pour ramasser ses effets personnels.

Boracay, Philippines Photo : Reuters/Erik de Castro

Dans la cité-État voisine, Singapour, les soigneurs d’Inuka, le premier ours polaire à naître en zone tropicale, ont dû euthanasier l’animal âgé de 27 ans qui présentait des problèmes de santé liés à son âge avancé, notamment de l’arthrite. Sa mort marque la fin d’une ère au zoo de Singapour, qui a indiqué qu’il n’y aurait plus d’ours polaire dans l’établissement.

Singapour Photo : Reuters

En Ukraine, les animaux sauvages sont de plus en plus nombreux dans la forêt qui entoure la centrale de Tchernobyl, 32 ans après l'accident nucléaire sans précédent. Une commémoration s’est d'ailleurs déroulée à Kiev à la mémoire des victimes, comme chaque année.

Kiev, Ukraine Photo : Reuters/Valentyn Ogirenko

Depuis quelques années, la zone d’exclusion d’une trentaine de kilomètres autour de la centrale est devenue une attraction touristique. Des visiteurs du monde entier y affluent pour contempler les stigmates de la catastrophe. Il faut souligner que l’installation d’un nouveau dôme de confinement métallique au-dessus du réacteur accidenté a permis en 2016 de réduire fortement les fuites de matières radioactives. Des employés peuvent même se rendre à l’intérieur du centre de contrôle sans combinaison spéciale.

Tchernobyl, Ukraine Photo : Reuters/Gleb Garanich

Plus au sud, au Yémen, la tension reste vive dans le pays après la mort du haut responsable de la milice chiite houthie, Saleh Al-Samad, lors d’une attaque aérienne menée par l’Arabie saoudite sur la ville d’Al Hudaydah. Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale Sanaa pour protester contre les frappes de la coalition saoudienne. Il faut noter que le pays, comme d’autres de la région, se trouve au milieu d’une guerre d’influence opposant ses voisins, l’Iran chiite et l’Arabie saoudite sunnite.

Sanaa,Yémen Photo : Reuters/Mohamed Al-Sayaghi

Une manifestation d’un tout autre genre s’est déroulée aux États-Unis. Les membres du Mouvement national-socialiste, une organisation néonazie américaine, se sont réunis près de la ville de Draketown, en Georgie. Les participants réunis pour souligner l’anniversaire d’Adolph Hitler scandaient des slogans néonazis autour d’une croix gammée en feu en se saluant à la manière des nazis. Une dizaine de personnes ont été arrêtées lors d’affrontements avec des contre-manifestants rassemblés non loin.

Draketown, États-Unis Photo : Reuters/Stringer .

Plus au nord, en Pennsylvanie, un symbole de l’Amérique est tombé. L’acteur américain Bill Cosby, décrit dans les années 1980 comme le papa parfait, a été déclaré coupable au terme d’un deuxième procès pour agression sexuelle. La vedette du Cosby Show est demeurée stoïque au moment du verdict, et pourrait écoper de 30 ans de prison. Son avocat a déjà annoncé qu’il interjetterait appel. Plus de 60 femmes ont accusé l’acteur de 80 ans d’agression sexuelle dans les dernières années.

Norristown, États-Unis Photo : Associated Press/Mark Makela

Toujours aux États-Unis, le président Donald Trump vivait une véritable « bromance » avec son homologue français Emmanuel Macron qu’il recevait à Washington pour la première visite d’État de son mandat. Les deux hommes ont multiplié les gestes d’amitié. Accolades, poignées de mains bien senties, et petits gestes amicaux comme un surprenant époussetage de pellicules n’ont toutefois pas fait oublier le désaccord des deux hommes dans plusieurs dossiers, comme celui de l’accord sur le nucléaire iranien.

Washington, États-Unis Photo : Getty Images/Brendan Smialowsky

Washington, États-Unis Photo : Reuters/Kevin Lamarque

Donald Trump aura bientôt un nouvel interlocuteur au sud de sa frontière à la suite du départ d’Enrique Peña Nieto, qui quittera le pouvoir le 1er juillet prochain. Le président américain pourrait trouver devant lui un homologue encore moins réceptif que le précédent à ses positions, puisque c’est le candidat de la gauche Andres Manuel Lopez Obrador qui est largement en tête des sondages en prévision du scrutin. Ce dernier, qui se présente pour une troisième fois aux présidentielles, défend un programme anticorruption, mais surtout des valeurs de la gauche opposées à celles du président américain.

Mexico, Mexique Photo : Reuters/Henry Romero

Puisqu’il est question de la frontière entre les deux pays, des ouvriers ont commencé à installer un nouveau mur entre la ville de Santa Teresa, au Nouveau-Mexique, et la ville mexicaine de San Jeronimo de l’État de Chihuahua.

San Jeronimo, Mexique Photo : Reuters/Jose Luis Gonzalez

En Amérique du Sud, quelque 2000 indigènes représentant plusieurs ethnies du Brésil ont manifesté dans les rues de Brasilia pour défendre leurs terres et leurs droits. Vêtus de leurs habits traditionnels, ils ont défilé pour demander la délimitation de leurs terres ancestrales et protester contre la violence dont ils se disent victimes. Bonne semaine en images!