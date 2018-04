L’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD), qui a été mandatée pour représenter les proches de la fillette, affirme que la famille « fera une déclaration en temps opportun ».

« C'est un drame épouvantable qui a secoué le Québec. Et au début, personne ne levait la main pour réclamer le corps de Rosalie. Le salon funéraire, la morgue Montréal et la morgue de Québec se sont ralliés ensemble et finalement, c'est l'oncle qui a décidé de prendre en charge les funérailles de Rosalie », raconte la directrice générale de l’AFPAD, Nancy Roy.

La famille demande le respect de son intimité et a besoin de temps pour faire face à ce drame, mentionne l’Association.

Le corps de Rosalie Gagnon, 2 ans, a été retrouvé la semaine dernière dans un quartier résidentiel de l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec.

Sa mère, Audrey Gagnon, 23 ans, a été accusée vendredi du meurtre au deuxième degré de la fillette.