Un texte de Jonathan Lavoie

« C’est effectivement un peu faible. C’est un peu faible par rapport à d’autres événements de même envergure avec des budgets et une durée semblables », confirme Éric Lacroix, président de la firme de sondage SOM.

Avec environ 30 % moins de passeports vendus et une baisse d’achalandage de 53 % par rapport à 2015, il allait de soi que les retombées économiques allaient en souffrir.

La Ville de Québec a déboursé 290 000 $ pour l’organisation de Bordeaux fête le vin en 2017. Ce montant inclus des dépenses imprévues de 62 000 $ pour l’organisation d’un gala et pour combler la baisse de revenus causée par « les conditions météorologiques défavorables ».

La contribution de la Ville représente une partie du budget de l'événement aussi financé par des partenaires privés.

C’est sûr qu’une baisse d’achalandage de 53 %, même si elle s’explique par la météo en bonne partie, ça reste quelque chose de préoccupant. Éric Lacroix, président de SOM

Erreur d’évaluation en 2015

Toutefois, contrairement à ce qui avait été rapporté à l’époque, ce n’est pas la première fois que Bordeaux fête le vin voit son achalandage décroître de façon significative.

Au dernier jour de l’événement en 2015, le maire Labeaume a déclaré qu’« au moins 50 000 personnes » y avaient participé, selon des citations rapportées dans le Journal de Québec et le Soleil.

Le maire a ainsi laissé miroiter un achalandage presque deux fois plus important que la réalité. Selon l’étude d’achalandage obtenue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics, à peine plus de 22 000 participants se sont rendus sur le site en 2015.

Le sommelier Philippe Lapeyrie et le maire Régis Labeaume lors du point de presse sur Bordeaux fête le vin à Québec 2017 Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

Même en comptant les personnes qui ont profité de Bordeaux fête le vin pendant plus d’une journée, on atteint environ 26 000 visites sur quatre jours, bien loin des 50 000 avancées par Régis Labeaume.

Et en 2015, impossible de jeter le blâme sur la météo : les températures ont oscillé entre 22 et 25 degrés Celsius avec uniquement quelques traces de pluie du jeudi au dimanche.

« Le nombre de participants donné par le maire à l’époque l’a été en toute bonne foi, à partir d’un achalandage qui lui a été fourni par quelqu’un de l’organisation », explique l’attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin.

À la clôture de grands événements, les médias sont nombreux à presser les organisateurs pour qu’ils leur fournissent un bilan de l’activité. On imagine bien qu’avec si peu de recul, ces évaluations sont souvent sommaires. Paul-Christian Nolin, attaché de presse du maire de Québec

Paul-Christian Nolin assure que le maire et son entourage auraient corrigé le tir « avoir été informés plus tôt de cette erreur d’évaluation ».

Pour les deux premières éditions de Bordeaux fête le vin à Québec, en 2012 et 2013, la Ville a évalué la participation à 45 000 personnes et plus.

Malgré la baisse d’achalandage d’environ 40 % confirmée en 2015, l'attaché politique du maire maintient que « pour quiconque a participé à l’un ou l’autre de l’événement Bordeaux fête le vin, le succès de foule et de participation ne fait aucun doute. »

La Ville de Québec a déjà annoncé Bordeaux fête le vin sera de retour dans la capitale en 2019.