Avec les informations de Boualem Hadjouti

Réunis jeudi, les membres de la coalition, qui regroupe une trentaine d'organisations de divers horizons, ont mis en place une stratégie pour mobiliser la population autour de cet enjeu.

L'objectif est d'assurer l'accès équitable aux services de santé et aux services sociaux pour tous.

La coalition sera notamment très présente sur le terrain en prévision de la campagne électorale provinciale, explique le porte-parole, Frédérique Beauchamp.

« Nous, on veut vraiment identifier des trajectoires, démontrer avec des visages humains quelles sont les conséquences de l'austérité des dernières années et des transformations du réseau de santé et de ses partenaires. Qui dit conjoncture, dit également campagne électorale. C'est certain que nous, ça fait quatre ans qu'on tente de rencontrer le ministre, d'avoir des échanges, on a très peu d'écoute, on se fait refuser des rencontres », souligne-t-il.

« La campagne électorale va être un moment important pour nous pour avoir des engagements fermes de la part des candidats et des candidates, sur lesquels on s'engage par la suite, nous comme coalition, à faire des suivis, demander des comptes. Il y a [aussi] l'idée qui est ressortie d'avoir un débat [des candidats] qui va être exclusivement centré santé et services sociaux », ajoute Frédérique Beauchamp.

Les membres ont également entériné le document de création officielle de la Coalition, dont l'annonce a été faite en octobre dernier.