Un texte d'Émile Duchesne

Le président de la Société historique du Golfe, Réjean Langlois, estime que cette initiative permettra à la communauté septilienne de se rapprocher de son patrimoine historique.

Ça rappelle à la communauté les noms de certains personnages, célèbres pour certains, d'autres plus inconnus. Moi, je pense que ça enrichit l'histoire locale. Réjean Langlois, président de la Société historique du Golfe

Des affiches indiquant le nom de chaque pont seront installées au cours de l'été.

L'anthropologue et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord, Steve Dubreuil, a participé aux recherches qui ont permis de retrouver l'histoire des personnes dont les noms ont choisi pour les dix ponts et ponceaux de la ville de Sept-Îles.

Steve Dubreuil est anthropologue et conservateur au Musée régional de la Côte-Nord Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Le pont de la Saint-Pierraise

Le pont de la rivière aux Loups-Marins Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Un Saint-Pierraise est un type de bateau originaire de l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. En 1934, un bateau de ce type s'est échoué au large de la rivière aux Loups-Marins. Or, ce type de bateau était souvent utilisé pour la contrebande d'alcool au courant des années 1920-1930. Selon Steve Dubreuil, la Saint-Pierraise qui s'est échouée au large de la rivière aux Loups-Marins était utilisée dans des activités de contrebande. « Elle était le long de la côte pour des raisons qui n'étaient pas catholiques. Alors c'est resté un peu secret dans l'histoire populaire ».

Le pont Hugh-Chisholm

Le pont de la rivière Matamec Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Hugh Chisholm était un écossais employé par la Compagnie de la Baie-d'Hudson au poste de traite de Sept-Îles. Autour de 1850, il a marié une femme innue, mais à l'époque, la Compagnie interdisait à ses employés de marier des femmes autochtones. Steve Dubreuil explique que Hugh Chisholm a quitté la compagnie pour commencer une vie de trappeur indépendant aux côtés de sa femme. « Il a poursuivi son existence dans le secteur du Petit-Havre de Matamec avec son épouse et il vivait comme trappeur indépendant, donc de chasse, de pêche. Régulièrement, il venait rendre visite au poste de Sept-Îles ».

Le pont Louis-Jolliet

Le pont de la rivière du Vieux-Poste Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

L'explorateur français Louis Jolliet s'est fait connaître pour sa descente de la rivière Mississippi en 1673 avec le père jésuite Jacques Marquette. Louis Jolliet a joué un grand rôle dans l'histoire du commerce des fourrures à Sept-Îles en étant parmi les fondateurs du poste de traite de Sept-Îles dans les années 1670. Plus tard, il se fera offrir une concession commerciale à Mingan et à l'île d'Anticosti. Selon Steve Dubreuil, Louis Jolliet disparaît en 1700, sans que l'on sache ce qui lui est arrivé. « On n'a aucune idée des motifs de son décès mais certains pensent qu'il aurait fait naufrage dans la région, entre Sept-Îles et l'île d'Anticosti ».

Le pont Philippe-Chiasson

Le pont de la rivière aux Foins Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Le pont de la rivière aux Foins a été nommé en l'honneur d'un pionnier de la région de Sept-Îles. Philippe Chiasson et sa famille ont été parmi les premiers à s'installer dans les environs de Sept-Îles dans la décennie de 1860. Steve Dubreuil mentionne que le secteur entre Sept-Îles et Clarke City était majoritairement consacré à l'agriculture, et ce jusqu'aux années 1950. « Il y avait une vingtaine de familles là-bas qui avaient de grands jardins, qui élevaient des poules, des porcs, des vaches, qui venaient vendre leurs produits soit à Sept-Îles soit à Clarke City ».

Le pont Jourdain

Le pont de la rivière des Rapides Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Le pont de la rivière des Rapides a été nommé pour souligner la présence d'une famille innue sur ce territoire. La famille Jourdain, dont les descendants sont majoritairement basés à Uashat, a produit beaucoup de leaders politiques, selon Steve Dubreuil. « Les Jourdain, c’était une des familles qui fréquentaient depuis des générations la région de Sept-Îles, la région de la rivière Sainte-Marguerite ».

Le ponceau Gabrielle-Roy

Le ponceau du ruisseau Clet Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

L'écrivaine Gabrielle Roy, célèbre dans le monde littéraire canadien, a fréquenté la ville de Sept-Îles au courant des années 1940 à titre de correspondante pour le Bulletin des agriculteurs. Selon Steve Dubreuil, Gabrielle Roy se serait déplacée de Sept-Îles à Clarke City, qui était une ville plus importante que Sept-Îles à l'époque, afin d'écrire un texte pour le Bulletin des agriculteurs. « Elle va partir avec des guides, elle va contourner la baie, va se rendre à Clarke City où elle va rencontrer, entre autres, un des responsables de la ferme et certainement des gens qui opèrent l’usine de pulpe à cet endroit-là ».

Le pont Georges-B.-Hall

Le pont de la rivière Hall Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

La rivière et le lac Hall prennent leur nom d'un marchand de bois qui a fréquenté la région de Sept-Îles dans les années 1860. Selon Steve Dubreuil, Georges-B. Hall a réalisé les premiers inventaires forestiers de la région. La Société historique du Golfe a voulu souligner l'apport de ce commerçant en nommant, par son nom complet, le pont qui enjambe la rivière qui porte son nom de famille.

Le pont Joséphine-Fontaine-Leblanc

Le pont de la rivière Sainte-Marguerite Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Joséphine Fontaine-Leblanc est une sage-femme d'origine innue et canadienne-française. Selon Steve Dubreuil, cette femme a marqué le village de Clarke City au début du 20e siècle en procédant à plusieurs dizaines d'accouchements. « Elle était très proche aussi des Innus qui fréquentaient le bassin de la Sainte-Marguerite à l’époque du nomadisme. Je crois qu’elle-même a peut-être accompagné des familles innues sur le territoire à quelques occasions ».

Le pont Adolphe-Thériault

Le pont de la petite rivière Sainte-Marguerite dans le secteur de Gallix Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Le pont de la petite rivière Sainte-Marguerite, qui traverse le secteur de Gallix, a été nommé en l'honneur du fondateur du village de Gallix. Selon Steve Dubreuil, Adolphe Thériault, pêcheur et trappeur de profession, s'est installé en marge de Clarke City avec sa famille pour fonder le village de Sainte-Marguerite-de-Gallix. « De fil en aiguille, le village s’est développé, a reçu le nom de Gallix, en l’honneur d’un missionnaire eudiste ».

Le pont Pierre-Brochu

Le pont de la rivière Brochu Photo : Radio-Canada/Émile Duchesne

Pierre Brochu est un autre pionnier qui a marqué les environs de Sept-Îles au courant des années 1850-1860. Selon Steve Dubreuil, c'est à cette époque que la colonisation de la grande région de Sept-Îles a réellement débuté, car le monopole de la Compagnie de la Baie-d'Hudson empêchait le peuplement de la région. « Auparavant, la Compagnie de la Baie-d’Hudson, elle avait le monopole d’occupation, donc on ne pouvait pas s’installer si on n’avait pas un lien avec la compagnie ».