Les déplacements seront compliqués ce week-end particulièrement dans quatre secteurs de la ville qui sont à éviter : l’autoroute Bonaventure, qui sera en partie fermée, la route 132 dans le secteur de Brossard, le pont Champlain et l’échangeur Turcot.

La route 132 en direction est sera fermée sous le pont Champlain, entre la sortie 53 – pont Champlain et l’entrée suivante, mais également en direction ouest entre la sortie 76 – boulevard Simard et l’entrée suivante, à partir de vendredi 22 h jusque lundi 5 h.

La rue Notre-Dame Ouest sera fermée entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Il sera également impossible d’emprunter deux voies de la dernière section du pont Champlain en direction est jusqu'à la hauteur du boulevard Pelletier, de vendredi 22 h jusqu’à lundi 5 h.

L’accès à l’île des Sœurs sera également compliqué. L’autoroute Bonaventure sera fermée vers l’est entre la sortie 4 et l’île des Sœurs, tout comme la sortie 5 de l'autoroute 10 en direction est, de samedi 1 h à lundi 1 h.

Les accès à l'autoroute 15 en direction sud depuis les boulevards René-Lévesque et l'île des Sœurs seront fermés de vendredi 21 h à samedi 1 h et de lundi 1 h à lundi 5 h.

La route 136 (A-720) / autoroute 20 en direction ouest, et ses accès, entre la sortie 5 et l'entrée en provenance du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, seront fermés de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Les automobilistes ne pourront pas non plus emprunter la 136 en direction ouest (A-720) en provenance de la rue Saint-Antoine Est et de l'avenue Hôtel-de-Ville, et ce de vendredi 23 h 30 à lundi 5 h.

La route 136 en direction est cette fois et ses accès, entre l'échangeur Turcot et l'entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame, sera fermée à la circulation de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Par ailleurs, la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est à l'autoroute 15 en direction nord sera aussi inaccessible de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Le Service de police de la Ville de Longueuil mettra des effectifs en place pour essayer d’améliorer la fluidité de la circulation.

La ligne Deux-Montagnes-Mascouche sera quant à elle interrompue dès vendredi soir jusqu’à lundi matin, en raison du début des travaux de construction du Réseau express métropolitain (REM).