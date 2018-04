Ce titre avait été dévoilé au début du mois lors de la présentation de la collection de vêtements unisexes dessinés par la femme de Stromae, la styliste Coralie Barbier, pour Mosaert, la marque du couple à laquelle collabore aussi son frère, Luc Junior Tam.

Stromae avait tout spécialement écrit Défiler pour l’occasion. Ce sont d’ailleurs les images de ce défilé, organisé au grand magasin de luxe parisien Le Bon Marché, qui composent le clip dévoilé sur la chaîne YouTube du chanteur.

Dans cette vidéo, les mannequins hommes et femmes marchent, mais ils dansent également, effectuant des mouvements qui rappellent ceux de Stromae dans le clip de Papaoutai.

Sur une musique éthérée, mais rythmée, le musicien évoque une société conformiste, obsédée par l’argent, la réussite, la beauté et les égoportraits. Il parle aussi de ses interrogations et de ses incertitudes. « Tout ce que je sais, c’est que je sais pas, j’y vais pas à pas », répète-t-il.

Le 8 avril dernier, Stromae, dont le second et plus récent album, Racine carrée, est sorti en 2013, a affirmé que sa créativité était toujours là, malgré les problèmes de santé (épuisement professionnel, grave réaction à un antipaludique) qui l’ont poussé à s’éloigner de la scène et des médias pendant plus de deux ans.

« Je me plais énormément à faire ce qu'on fait aujourd'hui, avec la collection, et dans la musique et dans tout », avait-il déclaré à l'émission 19 h le dimanche, diffusée sur la chaîne France 2.