Un texte de Frédéric Pepin

Récemment, le conseil municipal de Kingston a aussi voté à l'unanimité en faveur d'une motion qui verra le déploiement du programme dans les bureaux de la ville. Kingston devient la troisième municipalité à agir ainsi.

Selon Cheryl Hitchen du département du développement communautaire de la ville de Kingston, « une dizaine d’employés de la ville dans différents départements peuvent offrir un service en français et vont prendre part à la campagne Bonjour/Welcome ».

Un bon coup pour l’ACFOMI qui tenait à ce que la Ville prenne part à cette campagne qui se fait sur une base volontaire.