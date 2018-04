« J’aurais souhaité, encore cette semaine, pouvoir discuter avec Mario [Beaulieu], a-t-elle admis en entrevue à Radio-Canada. Il n’y a pas eu de suites à mes demandes. »

Je [vis] beaucoup de tristesse et de déception parce qu’on a beaucoup travaillé ensemble. Mario, c’est un ami, et de voir que ces choses-là se produisent, ce n’est pas facile à vivre. Martine Ouellet, chef du Bloc québécois

Le mois dernier, Mario Beaulieu avait demandé à Martine Ouellet de quitter la chefferie après que sept députés démissionnaires eurent exigé son départ.

Ils estiment que le leadership, les orientations et la vision de la chef, centrés uniquement sur l'indépendance, ne servent pas les intérêts du Québec.

Depuis, le président du parti a refusé d’être vu aux côtés de Martine Ouellet.

Mais Martine Ouellet soutient ne pas être « du tout d’accord » avec les informations selon lesquelles Mario Beaulieu serait à la tête de la fronde menée contre elle.

« Je pense qu’il faudrait faire attention où ces informations ont été vérifiées, dit-elle. Il faut faire attention au "spin". »

Le vote de confiance à l’ordre du jour

La proposition principale qui sera mise de l’avant par la direction du parti dimanche est intitulée Pour faire du Québec une république, un programme politique visant à promouvoir l'indépendance du Québec et à préparer les suites d'un éventuel référendum gagnant.

La proposition va permettre de présenter comment on va intégrer tous les pouvoirs fédéraux canadiens dans la république du Québec. C’est la première fois que ça se fait dans un parti indépendantiste. Martine Ouellet, chef du Bloc québécois

Mais l’opposition à Martine Ouellet, menée par les représentants d’une quarantaine de circonscriptions, a déjà indiqué vouloir changer l’ordre du jour et exiger que la tenue d’un vote de confiance envers la chef, prévu les 1er et 2 juin, ait lieu plus rapidement.

Ils espèrent ainsi que la crise au Bloc québécois pourra se régler sous peu et que les sept députés démissionnaires pourront retourner au caucus.

Cet exercice ne pourra toutefois pas se dérouler en fin de semaine, soutient Martine Ouellet, « parce que le conseil général n’a pas les mandats de tenir des votes de confiance ».

Les représentants des 40 circonscriptions devraient être majoritaires lors du conseil général. Le Bloc québécois compte des associations dans 67 circonscriptions, sur les 78 au Québec.