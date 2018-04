Un texte de Mélissa Fauteux

Le propriétaire en question, Martin Jacques, soutient que c'est afin « d'être mieux outillé » qu'il fait remplir ce questionnaire aux gens intéressés à louer l'un de ses 700 appartements. Ce dernier affirme que, depuis, 25 ans, il a affaire « à de plus en plus de gens atteints de diverses problématiques de santé mentale ».

Un extrait du questionnaire dans lequel on demande aux gens s'ils ont des problèmes de santé mentale. Photo : Radio-Canada

« Les réponses à ces questions ne visent pas à discriminer les gens, au contraire. On a un taux important de locataires qui sont suivis. Ce que l’on cherche à faire, c’est de recueillir suffisamment d’informations pour être en mesure d’aider, d'intervenir rapidement et de communiquer avec les services régionaux en cas de crise », se défend-t-il.

Pour appuyer ses dires, Martin Jacques raconte qu'un de ses locataires, qui est aux prises avec des problèmes de consommation, a été arrêté par les policiers alors qu’il tirait de la carabine à plomb sur des passants. Alerté de la situation, le propriétaire a immédiatement contacté sa mère pour l’en aviser. C’est elle qui a convaincu son fils de cesser l’attaque. Cet exemple en est qu’un parmi une longue liste selon lui.

Le propriétaire Martin Jacques Photo : Radio-Canada

Les gens qui ont des problèmes, peu importe lesquels, c'est important de savoir s'ils sont suivis par des intervenants, s’ils sont obligés de prendre des médicaments et s’ils ne les prennent pas, ce que ça peut causer comme effet. Notre but est toujours de protéger le locataire et ses voisins. Martin Jacques, propriétaire d'habitations locatives

Même si ce type de questions est rarement posé aussi directement, plusieurs propriétaires hésitent à louer leurs appartements à des gens ayant des troubles de santé mentale selon la directrice de l'organisme La Cordée, Brigitte Campeau. « Lorsqu’on accompagne un membre dans sa recherche d’appartement, il est de plus en plus commun qu’on le questionne sur son état mental, s’il est suivi par un médecin, s’il a un intervenant dans le réseau. C’est très intrusif et stigmatisant. C’est inacceptable je dirais. »

La directrice générale de La Cordée, Brigitte Campeau Photo : Radio-Canada

Atteinte aux droits de la personne?

Martin Jacques avoue toutefois ne jamais avoir évalué si ce type de question pouvait contrevenir à la Charte des droits et libertés de la personne. Depuis l’implantation de son questionnaire, il y a près de deux ans, il affirme n'avoir reçu aucune plainte.

De son côté, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a une position plus tranchée sur le sujet. « Lorsqu’il est question de la santé mentale d’un individu, on se réfère aux handicaps au sens de la Charte et ça devient à ce moment-là un motif de discrimination interdit », explique l'agent d’éducation et de coopération à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Germain Royer.

En 20​16-2017, 39 % des dossiers de plainte qui ont été traités à la Commission des droits de la personne concernaient la discrimination fondée sur le handicap (de toutes sortes ce qui comprend les problémes de santé mentale) ou le moyen pour pallier celui-ci.

Pas une pratique recommandée

De son côté, le Regroupement des propriétaires d’habitations locatives (RPHL) rappelle qu’il revient aux propriétaires le choix de poser les questions qui les intéressent. Toutefois, le RPHL recommande toujours la prudence. « Ça ne fait pas partie, effectivement, de nos recommandations », explique la directrice adjointe au RPHL, Annie Lapointe.

« Ce n'est pas quelque chose que j'ai déjà vu par le passé. Je ne crois pas que ce soit une pratique qui soit répandue nécessairement et ce n’est pas quelque chose qui est recommandé par le RPHL », assure-t-elle.