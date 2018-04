L'étude, réalisée par la firme Shore Tanner and Associates, avance que le nouveau temple du jeu à Ottawa pourrait piger 62 millions de dollars par année dans les coffres du Casino du Lac-Leamy.

On peut lire dans le rapport « qu’entre 60 et 80 % des plaques d'immatriculation des voitures stationnées au Casino du Lac-Leamy sont ontariennes ».

Nous sommes sûrs que le Casino Hard Rock Ottawa va rapatrier des millions de dollars qui vont actuellement au Casino du Lac-Leamy. Extrait du rapport sur l'impact économique de l'expansion de l'hippodrome Rideau-Carleton

« Il est tout à fait raisonnable de penser que, depuis ses tout débuts, une bonne partie de la clientèle et des revenus du Casino du Lac-Leamy sont ontariens », ajoute le document.

Le Casino du Lac-Leamy se dit prêt à affronter la concurrence

La concurrence n'est pas nouvelle dans l'industrie du jeu, soutient la porte-parole du Casino du Lac-Leamy, Catherine Schellenberg.

« Elle est très présente, qu'on parle de maisons de jeux, qu'on parle de jeux en ligne, ça fait partie de notre industrie. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on sent un impact mesurable », soutient Mme Schellenberg.

Le Casino du Lac-Leamy tente constamment de se renouveler et de rester à l'affût des nouveautés et se dit prêt à affronter l'agrandissement du casino ottavien.

On a effectué des rénovations de 50 millions de dollars, on a construit une boîte de nuit, on a rénové nos bars, l'aire de jeux, les restaurants. Tout a été revu et mis au goût du jour. Catherine Schellenberg, porte-parole du Casino du Lac-Leamy

Mme Schellenberg soutient également que ce qui fait la force de son établissement, c'est le service à la clientèle « impeccable ».

Une expansion profitable pour la Ville d'Ottawa

Le rapport indique que la Ville d'Ottawa va également bénéficier de l'agrandissement et de l'amélioration de l'offre de jeu à Rideau-Carleton par le consortium Hard Rock International.

À l'heure actuelle, la Municipalité perçoit une portion des profits de l'hippodrome Rideau-Carleton, qui se chiffrent entre 5,5 et 6 millions de dollars par année. Les auteurs estiment que la Ville va empocher le double de ce montant lorsque le projet d'agrandissement sera complété.

Plus de 500 employés supplémentaires vont venir s'ajouter au contingent déjà en place pour faire fonctionner les 1250 machines à sous et 35 tables de jeu actuelles. La masse salariale atteindra alors 20 millions de dollars, soutiennent les auteurs du rapport.

Les élus ottaviens ont accepté en principe le projet d'agrandissement de l'offre de jeu à l'hippodrome Rideau-Carleton proposé par un consortium composé de Hard Rock International et des propriétaires de l'hippodrome.

Mais deux comités municipaux doivent se pencher sur les détails du projet et des demandes de changement de zonage au mois de mai.

Le projet d'expansion, qui comprend une meilleure offre de jeux et la construction d'un hôtel et d'une salle de spectacle pouvant accueillir des vedettes internationales, est estimé à 320 millions de dollars. Plus de 3500 personnes seraient embauchées pour les travaux d'agrandissement.