Lundi 23 avril, vers 13 h 30 | Un camion-bélier heurte de nombreux piétons dans la rue Yonge, entre les avenues Finch et Sheppard, à Toronto. Les premiers bilans, qui seront revus, font état de 10 morts et 15 blessés. Il sera finalement porté à 10 morts et 16 blessés à la fin de la semaine. Un suspect est arrêté par l'agent Ken Lam, dont le sang froid suscite l'admiration partout dans le monde. Des témoins racontent des scènes d'horreur.

Mardi 24 avril en matinée | Le suspect Alek Minassian fait face à 10 chefs d'accusation de meurtre prémédité et à 13 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Les médias parviennent par ailleurs à authentifier une publication Facebook dans laquelle le suspect se réclamait du mouvement incel, un groupe misogyne.

Mardi 24 avril en soirée | Des centaines de personnes rendent hommage aux victimes et se rassemblent pour une veillée à la chandelle.

On en sait un peu plus sur le suspect : qui est Alek Minassian? On sait qu'il a brièvement fait partie des Forces armées canadiennes.

Alek Minassian (au centre) lors d'une audience à Toronto Photo : La Presse canadienne/Alexandra Newbould

Une première victime identifiée : il s'agit d'Anne Marie D'Amico. Elle était une employée de la firme d'investissement Invesco.

L'aide aux victimes et aux témoins de l'attaque s'organise. Le gouvernement ontarien offre des ressources additionnelles pour l'enquête et se dit prêt à augmenter son appui à la Ville de Toronto si nécessaire, que ce soit aux services policiers ou pour des services en santé mentale, par exemple.

Des fleurs ont été déposées en hommage aux victimes de l'attaque au camion-bélier à Toronto. Photo : La Presse canadienne/Aaron Vincent Elkaim

Mercredi 25 avril | La Ville lance un fonds d’aide accompagné du mot-clic #TorontoStrongFund. Le fonds a été établi en partenariat avec la Fondation de Toronto, l’organisation GoFundMe et l’organisme d’aide psychologique Victim Services Toronto.

Le maire de Toronto John Tory lance #TorontoStrongFund Photo : Radio-Canada/Philippe de Montigny

Qui sont les 10 victimes qui ont perdu la vie? L'identité de la victime doit être d'abord être confirmée par la famille avant que son nom soit dévoilé publiquement.

Dorothy Sewell, 80 ans, a été identifiée comme une des victimes de l'attaque au camion-bélier à Toronto. Photo : Elwood Delaney

Jeudi 26 | Une vidéo saisissante de l'attaque au camion-bélier est rendue publique. Les images filmées par la caméra de surveillance d'un bar de karaoké de la rue Yonge à Toronto donnent des sueurs froides : on y voit la fourgonnette utilisée pour l'attaque au camion-bélier de lundi rouler sur le trottoir à toute vitesse.

Vendredi 27 | La campagne Toronto Strong recueille 1 million de dollars en dons. Nombre d’entreprises ont fait des dons de milliers de dollars, en plus des contributions de particuliers. L’objectif de la campagne est maintenant de recueillir 2 millions de dollars.

Des cartes et des fleurs ont été déposées près du lieu de l'attaque au véhicule-bélier sur la rue Yonge à Toronto. Photo : Radio-Canada/Patrick Morrell

Vendredi 27, 15 h | Les autorités révèlent l'identité des 10 victimes de l'attaque. Huit d'entre elles sont des femmes. Leur âge varie de 22 à 94 ans. L'une d'elles était une étudiante de nationalité coréenne. Un grand-père jordanien qui rendait visite à la famille de son fils à Toronto a aussi perdu la vie.





