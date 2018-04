Un texte de Valérie Lessard

La désignation patrimoniale de l'oeuvre Saint Jérôme entendant les trompettes du Jugement dernier par le gouvernement du Québec, lundi dernier, a provoqué la volte-face du MBAC, dans ce dossier.

La menace de voir la toile de David quitter le pays venant de tomber, les membres du conseil d'administration ont tenu une nouvelle réunion, mercredi soir, au sujet de la pertinence d'aller de l'avant avec la vente du tableau de Chagall.

Au terme de cette rencontre au sommet, le conseil d'administration a choisi de retirer La tour Eiffel du catalogue de la vente aux enchères de la maison Christie's, prévue le 15 mai, à New York.

Les mesures prises par le gouvernement du Québec font en sorte que le David restera au Canada. C’est le but que le Musée poursuivait depuis le départ. Par conséquent, nous n’avons pas de projet en vue pour le Saint Jérôme. Déclaration écrite du Musée des beaux-arts du Canada, appuyée par son conseil d'administration

Marc Mayer toujours retenu à l'étranger

Il n'a pas été possible de se faire confirmer si le directeur du Musée, Marc Mayer, a participé à la réunion du conseil d'administration du 25 avril.

À peine trois jours auparavant, et quelques heures avant que le Saint Jérôme ne soit désigné bien patrimonial québécois, M. Mayer signait une lettre conjointe avec la présidente du conseil d'administration du MBAC, Françoise Lyon, réitérant l'intention de se départir de l'oeuvre de Chagall « comme prévu ».

Le directeur du Musée des beaux-arts du Canada, Marc Mayer Photo : Radio-Canada/Simon Lasalle

Cette lettre stipulait qu'en plus d'une « éventuelle acquisition du Saint Jérôme », les produits de la vente de La tour Eiffel devaient aussi permettre d'« établir un filet de sécurité financier pour l'achat d'oeuvres menacées de quitter le pays et renforcer la capacité du Musée d'acquérir des oeuvres d'art d'importance, seul ou en partenariat avec la Fondation du Musée des beaux-arts du Canada ».

Depuis, le nom de Marc Mayer, retenu « en réunions à l'extérieur du pays » et absent jusqu'au milieu de la semaine prochaine, n'apparaît plus sur les communiqués et lettres ouvertes publiés par l'institution. Il n'a pas réagi publiquement aux derniers rebondissements dans le dossier non plus.

Garder l'oeuvre de Chagall, mais à quel prix?

Par ailleurs, la décision de conserver La tour Eiffel, dont Christie's estimait le montant de la vente entre 8 et 10 millions de dollars canadiens, aura un coût financier pour le MBAC. Il est encore trop tôt pour en connaître le montant précis.

Nous avons expliqué à la maison de ventes aux enchères les circonstances très inhabituelles entourant notre décision et sommes en discussions avec eux. Déclaration écrite du Musée des beaux-arts du Canada, appuyée par son conseil d'administration

Chez Christie's, de telles pénalités sont justement évaluées « au cas par cas ». La maison d'enchères a notamment déjà déboursé des fonds pour publiciser la mise en vente du tableau.