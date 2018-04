Un texte de Pascale Fontaine

L'histoire? Dans un futur plus ou moins lointain, des chercheurs tentent de trouver l'actium, le supercarburant qui pourrait sauver l'humanité du chaos, voire de l'extinction. À plus de 4200 mètres sous terre, l’instabilité politique et les tensions socioéconomiques s'insinuent au sein de l'équipe et menacent le projet.

Mise au point : ce n’est pas une suite à la websérie présentée l’hiver dernier, mais plutôt la pièce qui était mise en abyme dans la fiction diffusée sur le site d'ICI ARTV. Sur la scène de l’Espace libre, on découvre ainsi, après des semaines d'attente, la fameuse création théâtrale sur laquelle le directeur artistique (Daniel Parent) planchait de peine et de misère au gré des caprices du conseil d’administration, notamment ceux de sa présidente (Anik Lemay).

Science-fiction engagée

La quête des scientifiques s’articule dans une perpétuelle opposition d’idées : s’en remettre au partenariat public-privé, ou au gouvernement? Renouer avec une vieille flamme, ou passer à autre chose? Intégrer la technologie à son corps, ou rester naturel? Sauver l’humanité, ou la planète? L’argent, ou la nature?

Ces interrogations sortent de la bouche des comédiens avec cette lourdeur intello que certains associent parfois au théâtre. Le florilège d'idées supplante l’histoire et les émotions, mais dans l’univers absurde de Christian Vanasse et d’Urbania (qui coproduit la pièce avec le NTE), ce n’est que le théâtre qui rit de lui-même.

L'interactivité ou l’illusion du choix

Pour une rare fois, il faut regarder cette pièce en gardant son téléphone allumé. Le robot Domo, qui est non sans rappeler le Hal de Kubrick dans 2001, l'Odyssée de l'espace, propose à quelques reprises de faire bifurquer l’histoire.

Les spectateurs ont alors une dizaine de secondes pour choisir une des quatre options à l’aide de leur appareil. Niveau d’alarme rose, bleu ou rouge? Une photo de chiens ou une enseigne de lave-auto? Avec cet humour kitsch qui bariole le menu, chaque issue du vote ne manque pas d’arracher des éclats de rire dans l’assistance, qui se demande dans quel pétrin les comédiens se retrouveront par leur faute.

Certains choix les poussent à l'improvisation, offrant ainsi une rupture de ton avec le texte. Pour d’autres, on se demande si tout ce bidouillage a réellement une incidence sur la pièce.

Somme toute, le côté ludique et les références pop plairont à un jeune public qui en est à ses premières expériences au théâtre.

Les spectateurs sont appelés à utiliser leur téléphone pour modifier le cours de la pièce. Photo : Radio-Canada/Pascale Fontaine

Le jeu, le vrai?

Dans tout ce brouhaha, le jeu des acteurs en est plutôt un avec le public et l’expérimentation. Dominique Pétin et Peter Batakliev semblent d’ailleurs s’amuser dans les moments d’improvisation et de karaoké, bien que leur histoire d'amour flétrie soit moins convaincante.

Quant à Jade Mariuka Robitaille, son interprétation d'agente de sécurité à la Sylvester Stallone sous oestrogène vient brasser la cage au reste de la troupe, tout en faisant pouffer de rire les spectateurs.

Enfin, le mécano pur humain (Victor Trelles Turgeon) demeure le plus convaincant, aussi déchiré peut-il être entre son besoin de rester « naturel » et son attirance pour un être bardé de technologies (Christophe Payeur).

On aime : Le côté ludique, décoincé et deuxième degré. La polyvalence des acteurs. Découvrir les clins d’oeil à la websérie. Le côté expérimental. L’interactivité qui donne une impression de pouvoir. Le rire des clichés et des tendances. On aime moins : L’éparpillement entre le fond, la forme et la variété de thèmes abordés. L’interactivité qui ne semble pas faire de différence ou qui rompt le rythme de la pièce.

Alpha et Omega

Texte : Christian Vanasse

Mise en scène : Daniel Brière

Distribution : Peter Batakliev, Christophe Payeur, Dominique Pétin, Jade Mariuka Robitaille et Victor Trelles Turgeon

Théâtre Espace libre, du 24 avril au 19 mai