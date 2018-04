Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Durant quelques mois, la société d'État baissera lentement le niveau d'eau dans ses réservoirs. Hydro-Québec cherche ainsi à éviter des évacuations comme celle de l'automne dernier quand le niveau du barrage Manic-5 s'était approché de sa limite de 354 mètres fixée par une injonction du conseil de bande de Pessamit.

La conseillère aux relations avec le milieu chez Hydro-Québec, Cathy Hamel explique que ces déversements printaniers diffèrent de ceux de l'automne dernier. « À l'automne, on a eu énormément de précipitations sur une très courte période. Donc, on a dû faire des déversements intenses. Tandis que là, on est en déversement préventif. On va déverser sur une très longue période, mais de plus petits débits. »

Hydro-Québec parle cette fois de « déversement préventif ». Selon Cathy Hamel, les évacuateurs de crue assurent l'intégrité des milieux naturels avoisinants parce qu'ils ont peu d'impacts sur le niveau des rivières.

Cathy Hamel, conseillère aux relations avec le milieu Photo : Radio-Canada/Olivier Roy Martin

La demande énergétique au Québec a beaucoup diminué. Il y a aussi une forte hydraulicité, donc plusieurs années de fortes pluies, de fortes précipitations. Cathy Hamel, conseillère aux relations avec le milieu

L'eau qui passe dans les évacuateurs de crue des barrages de Péribonka, de Manic-3 et de la Grande-1 ne produira aucune électricité parce qu'elle ne passe pas par les turbines. Vendredi matin, la société d'État n'a pas été en mesure d'évaluer précisément la quantité d'électricité qui ne sera pas produite en raison de l'ouverture des évacuateurs de crue. Le plan d'évacuation peut cependant cesser à tout moment si la demande en électricité remonte.

Selon la porte-parole de la Société d'État, « le plan de déversement préventif est travaillé depuis plus d'un an et demi ».

Avec les informations d'Olivier Roy Martin