Un texte de Héloïse Bargain

La réunion entre le ministre et les travailleurs saisonniers s’est tenue jeudi à huis clos dans le sous-sol de l’école des pêches de Caraquet. À la sortie, Gilles Lepage, visiblement satisfait qu’un accord ait été trouvé, affichait sa proximité avec le porte-parole du comité action assurance-emploi, Fernand Thibodeau. « On a décidé de travailler main dans la main pour faire des recommandations et de la pression au gouvernement fédéral » a-t-il annoncé.

Le ministre ajoute que ces recommandations seront adressées à Ottawa dans les prochains jours. « En terme de recommandations, c’est de s’assurer que nos citoyens, nos travailleurs aient les moyens nécessaires pour survivre et c’est ce qu’on veut » a-t-il déclaré, sans toutefois préciser quelles mesures concrètes il souhaiterait que le fédéral mette en place.

Après avoir organisé de nombreuses manifestations, Fernand Thibodeau se réjouit de cette nouvelle. « C’est un gros cadeau qu’on a parce que ça fait longtemps que je voulais travailler avec une table de concertation ». Il invite par ailleurs les associations de pêcheurs à se joindre à cette table.

« Ping-pong fédéral-provincial »

Ali Chaisson, directeur général de la SANB souhaite voir des politiques d'emploi à long terme se mettre en place dans les régions. Photo : Radio-Canada/ Héloïse Bargain

Le directeur de la SANB, Ali Chaisson, aussi présent à la réunion, aimerait que les discussions prennent de la hauteur. « La minute qu’on joue le ping pong fédéral-provincial, on n'arrive jamais à trouver de solutions. Il faut réfléchir à ces questions-là de manière très holistique. »

Est-ce qu’être Acadien ça veut dire qu’il faut travailler dans les usines à poisson et avoir des conditions du tiers-monde ? C’est ça l’avenir de nos régions ?! Ali Chaisson, directeur général de la SANB

M. Chaisson attend encore de voir avec quelles propositions à long terme les gouvernements provincial et fédéral arriveront à la table.