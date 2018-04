Un texte de Romain Schué

Ce projet pilote sera en vigueur jusqu'au 31 octobre, a indiqué vendredi la Ville de Montréal, qui a dévoilé les détails de ce plan.

Durant cette période, la circulation de transit sera interdite pour les véhicules personnels.

En revanche, les pompiers, policiers, ambulanciers, autobus scolaires et touristiques, ainsi que les vélos pourront emprunter cette voie Camillien-Houde, ainsi que le chemin Remembrance.

Les automobilistes qui souhaiteront accéder au sommet du mont Royal afin de se rendre au lac aux Castors ou encore aux belvédères pourront continuer de le faire. Ils devront néanmoins s'arrêter aux stationnements prévus à cet effet et ne pourront plus passer de l'autre côté de la montagne.

Concrètement, un tronçon de 550 mètres, situé entre les stationnements de la maison Smith et ceux du lac aux Castors, sera fermé aux véhicules particuliers.

Une nouvelle signalisation sera également mise en place, avec du marquage au sol, a indiqué la Ville de Montréal.

Assurant que 80 % des déplacements sur le mont Royal, créé en 1876 par Frederick Law Olmsted, servent actuellement de « raccourci », la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a indiqué vouloir un « retour au source » pour « ce lieu qui permet de s'évader ».