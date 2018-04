« Nous envoyons notre produit dans tous les États-Unis et dans toutes les provinces et territoires au Canada », explique le propriétaire de Reliance Foundry Co., Brad Done.

Son entreprise vend maintenant 15 000 bornes, chaque année selon lui.

« Nous avons notre produit devant la Réserve fédérale, devant le siège social d’Apple, le Cirque du Soleil, des chaînes d’hôtel importantes, des restaurants importants et à peu près tout », ajoute-t-il.

M. Done avoue que certaines bornes sont de simples poteaux remplis de ciment, mais que des urbanistes cherchent de plus en plus de belles bornes en métal pour assurer la sécurité des piétons, mais aussi comme mobilier urbain. En effet, certaines bornes sont aussi utilisées comme support à vélo. L’entreprise britanno-colombienne mise sur ce marché, selon lui.

Allier sécurité et beauté

Le directeur du programme City Program à l’Université Simon Fraser, Andy Yan, soutient que les villes, dont Vancouver, tentent de trouver des manières de séparer les piétons des véhicules pour de multiples raisons.

Il soutient que les attaques délibérées contre les piétons sont à la hausse et que les accidents le sont aussi.

M. Yan avance que les bancs, des pots de fleurs et l’aménagement font tous partie de la solution.

« L’art public peut aussi être utilisé pour protéger les piétons de façon discrète. Par contre une chose qui est explicite, je pense, peut envoyer un message de peur plutôt que de sécurité »

D'après des informations de Greg Rasmussen, CBC News