Seul le Québec dépasse l’Alberta, avec une croissance de 4,4 %. En moyenne, un Albertain gagne 1158 $ par semaine, plus que dans n’importe quelle autre province.

La rémunération [en Alberta] connaît une tendance à la hausse depuis mars 2017. Rapport de Statistique Canada

« La plus grande contribution à la croissance sur 12 mois provient du secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz, qui a enregistré une hausse de 10,7 % », indique Statistique Canada dans un communiqué.

Les travailleurs du secteur énergétique gagnent en moyenne 2248 $ par semaine. L'agence fédérale indique toutefois que le secteur n’est pas revenu à son sommet d’août 2014, avant la chute du prix du pétrole sur le marché mondial.

L’Alberta est aussi en tête de peloton au pays en ce qui concerne les revenus dans le secteur public, qui ont augmenté de 3,6 % dans la dernière année pour atteindre 1290 $ par semaine.

L’augmentation moyenne nationale est de 3,4 %, fournissant un revenu hebdomadaire de 997 $. Les statistiques n’incluent pas les travailleurs du secteur agricole.