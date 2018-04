C'est dans un message diffusé sur Facebook jeudi que l'endroit en a fait l'annonce. Plus de 1000 personnes ont réagi positivement à l'initiative de King Hall.

« 6000 longs bouts de plastique remplis de colorants et de filtres ultraviolets qu'on jetait dans les poubelles tous les mois. 20 minutes en moyenne de temps d’utilisation à flotter dans un verre et hop (!), 190 pailles par jour qui trouvaient le fond de nos poubelles! C'est énorme, pis quand tu y penses, c’est juste ridicule que 99,9 % des bars et restaurants (nous inclus) avons fait ça pendant trop d’années. C’est assez! », peut-on lire sur leur page Facebook.

Le Tapageur, La P'tite Grenouille de Sherbrooke, l'Estriemont Suite et Spa ont également annoncé avoir joint ce mouvement qui fait le tour du monde ces jours-ci. « Nous avons décidé de bannir les pailles de notre établissement. Ces petits gestes contribuent à réduire notre empreinte écologique et faire notre part pour une planète en santé », peut-on lire sur la page Facebook du Tapageur.

De nombreuses vedettes américaines comme Ellen Pompeo, Paul Nicklen, Melissa Joan Hart font également la promotion du bannissement des pailles de plastique. Selon l'organisme Straless Ocean, d'ici 2050, on retrouvera plus de plastique dans les océans que de poissons.

