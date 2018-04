Les prochaines élections seront largement dominées par les thèmes de l’économie et des pipelines, selon les premières données d’un sondage réalisé par CBC. Dans le cadre d'une série intitulée, « The Road Ahead », CBC a mené des groupes de discussions avec des Albertains de toutes les opinions politiques, afin de comprendre leurs sentiments par rapport à l’économie.

Ces répondants ont aussi décrit en cinq mots l’état actuel de l’économie, selon eux. CBC a compilé les résultats, faisant ressortir les expressions les plus souvent utilisées pour les trois groupes. Toutes les données dans le cadre de cette série peuvent être consultées sur le site du dossier « The Road Ahead » (en anglais).

Les électeurs centristes

Le thème le plus commun du groupe de discussion incluant des Albertains qui s’identifient comme centristes est que l’économie récupère, mais lentement. Cette vision n’était pas unanime toutefois. Plusieurs répondants étaient sceptiques à propos de la fin de la récession économique dans la province.

Même si le gouvernement et des économistes ont fait valoir que plusieurs indicateurs économiques s’améliorent, les répondants de ce groupe n’en étaient pas aussi convaincus. Ils utilisaient des mots comme « économie inégale » et « je ne crois pas en la reprise économique ». Les mots « difficile » et « polarisé » étaient également souvent utilisés pour décrire l'économie.

Les économistes prévoient que l'économie albertaine continuera tranquillement de s'améliorer en 2018. Photo : Radio-Canada/Evelyne Asselin

Les électeurs de droite

« L’économie prise en otage » : c’est le sentiment le plus commun parmi les Albertains plus conservateurs. Ils ont exprimé de la frustration envers d’autres régions du pays, particulièrement envers la Colombie-Britannique, au sujet de la construction de nouveaux oléoducs pour exporter le pétrole albertain.

Les pipelines sont d’ailleurs l’enjeu le plus important auquel fait face l’Alberta, selon un sondage provincial commandé par CBC.

Les électeurs de droite croient aussi que l’économie de l’Alberta est au « ralenti » et « n’a pas de direction ». « L’accès aux marchés » est une autre préoccupation de ce groupe, qui a aussi utilisé fréquemment les mots « entravé » et « revenus réduits ».

Des manifestants anti-pipeline attendent Justin Trudeau lors de sa visite à Vancouver jeudi le 5 avril. Déjà en novembre 2016, des opposants avaient marché dans les rues de la ville pour dénoncer le projet d'expansion du pipeline Trans Mountain de Kinder Morgan. Photo : Reuters/Chris Helgren

Les électeurs de gauche

Ce groupe plus progressiste croyait le plus fortement que l’économie de l’Alberta « est trop dépendante du pétrole ». Un autre sentiment très partagé est qu’elle a « besoin de diversification », alors que la « reprise économique » arrivait en troisième position des termes les plus souvent utilisés pour décrire l’état actuel de l’économie.

D’autres réponses incluent les mots « assez bien », « stressé », « cycles de croissance et décroissance » et « corruption des progressistes-conservateurs ».

Dans l’ensemble, les Albertains de tous les points de vue politiques s’entendent sur le besoin de diversifier l’économie, qui s’appuie encore beaucoup sur le pétrole.

La série « The Road Ahead » publiera d’autres sondages au cours des prochaines semaines sur ce qui préoccupe les Albertains.

Selon des informations recueillies par Robson Fletcher, CBC News