Mise sur pied mardi, l’initiative Toronto Strong Fund vise à recueillir des fonds pour aider les proches des victimes.

Nombre d’entreprises ont fait des dons de milliers de dollars, en plus des contributions de particuliers.

L’objectif de la campagne est maintenant de recueillir 2 millions.

Les abonnés cellulaires Rogers peuvent faire un don de 5 $ à 25 $ en envoyant un texto contenant le mot « Toronto » au numéro 80100.

Par ailleurs, tous les dons recueillis dans le cadre d'une autre campagne de sociofinancement qui avait été lancée par l'organisme caritatif musulman DawaNet, qui était venu en aide aux proches des victimes de l'attentat à la mosquée de Québec l'an dernier, seront versés à l'initiative Toronto Strong.

L'organisme a déjà collecté 200 000 $.

À quoi servira l'argent?

Les fonds recueillis seront versés à des organisations comme Victim Services, qui fournissent de l'aide psychologique et financière aux survivants, aux proches des victimes et aux témoins, indique la Ville de Toronto. À moyen et à long terme, les dons collectés serviront aussi à financer des organismes de prévention.