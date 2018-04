En pneus ultra-tendres, le pilote finlandais a enregistré un temps de 1 min 44 sec 242/1000.

Il a devancé l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) de 35 millièmes.

Ricciardo avait remporté la course en 2017 et avait partagé le podium avec Bottas et Lance Stroll.

Le pilote québécois a fait le 11e chrono en 1:46,590 au terme de ses 26 tours de piste.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz) a fini la séance au 4e rang.

Les pilotes Ferrari ont éprouvé des soucis : Sebastian Vettel s'est plaint de ses pneus arrière et a réalisé le 10e temps, tandis que Kimi Raikkonen a fini 15e après avoir eu des problèmes de frein.

Le Néerlandais Max Verstappen, fragilisé par de récents écarts et accrochages, a perdu le contrôle de sa Red Bull au virage no 6 et a terminé dans la barrière. Sa monoplace a ensuite été évacuée par une grue.

Résultats de la première séance d'essais libres :