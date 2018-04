Un investissement de 500 millions de dollars serait nécessaire pour cette construction, un montant que les manifestants souhaiteraient allouer à la prévention du crime.

« En dépensant 500 millions à un milliard de dollars pour concevoir, construire, financer et entretenir un nouveau centre de détention à Ottawa, le gouvernement de l'Ontario manque une occasion d'investir dans la communauté et dans des mesures de déjudiciarisation, comme l'éducation, le logement, la réduction de la pauvreté et les soins de service en santé mentale », regrette le professeur de criminologie à l'Université d'Ottawa et porte-parole de ce mouvement, Justin Piché.

Un corridor de la prison d'Ottawa-Carleton Photo : Radio-Canada

« En 2013-2014, les dépenses de fonctionnement des services correctionnels pour adultes se sont élevés à 4 milliards de dollars alors que les recherches ont démontré que ça nous prendrait beaucoup moins d'argent à investir dans la réinsertion d'une personne », a renchéri Darlene Lozis, présidente de 3R International et qui travaille auprès de populations vulnérables.

Le 4 mai 2017, le gouvernement de l'Ontario avait indiqué qu'il voulait construire une nouvelle prison, 25 % plus grande que le Centre de détention Ottawa-Carleton, qui aurait donc 725 lits contre 585 dans le centre actuel.

Les manifestants déplorent aussi l'annulation mardi d'une consultation publique sur le sujet qui devait avoir lieu à l'hôtel Marriott Ottawa vendredi matin.

Début du graphique (passez à la fin) Une cinquantaine de personnes sont réunies à l’intersection des rues Kent et Sparks pour dénoncer la volonté du gouvernement de l’Ontario de construire un centre de détention plus grand en remplacement du centre de détention d’Ottawa-Carleton #iciottgat pic.twitter.com/UtMc9LEPUA — Florence Ngué-No (@fngueno) April 27, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Le professeur Piché assure que bon nombre d'associations communautaires et groupes de citoyens ont demandé à ce que d'anciens détenus et des travailleurs sociaux soient impliqués dans la discussion. Il croit que les membres du gouvernement ne souhaitaient pas répondre aux questions de la communauté.

« On demande que le gouvernement de l'Ontario reporte, planifie et convoque une séance de consultations avant les élections provinciales du 7 juin qui soit ouverte au public et au média pour discuter sur la façon dont on peut améliorer la sécurité et le bien-être dans notre communauté », exige-t-il.

D'autres citoyens estiment que ce projet de construction pourrait nuire encore davantage à des populations qui sont déjà déjà en marge de la société.

« On ne nous a pas consultés, et je pense que c'est l'un des drames de la chose, [...] parce que je suis certaine que si on nous avait consultés, on aurait pu donner d'autres pistes de solution au gouvernement », réagit Mme Lozis qui parle d'une annonce du gouvernement « faite en catimini. »

La ministre ontarienne de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, Marie-France Lalonde n'était pas disponible pour une entrevue, mais son attaché presse a expliqué que la construction d'un centre de détention plus grand n'empêchera pas le gouvernement de l'Ontario d'investir dans la communauté pour éviter que des personnes à risque se retrouvent incarcérées.

Avec les informations de Florence Ngué-No