Un texte d’Anne-Josée Cameron

1781, Antonio Salieri mène une brillante carrière de compositeur à la cour de Vienne. Tout semble lui réussir jusqu’au jour où un jeune prodige, Wolfgang Amadeus Mozart, fait irruption à la cour. Confronté au talent de Mozart, Salieri sera alors dévoré par la jalousie.

Les comédiens sont très bons. Jacques Leblanc porte littéralement la pièce sur ses épaules. Il interprète avec beaucoup de sensibilité les affres de la jalousie. Pierre-Olivier Grondin, lui, est formidable dans le rôle d’Amadeus, ce génie à l’éternel tempérament adolescent.

D’hier à aujourd’hui

D’ailleurs, Mozart a des allures de vedette rock. Ses vêtements évoquent ceux du chanteur M (Mathieu Chédid) à une certaine époque. Ils sont en parfait décalage avec ceux de Salieri dont les costumes soulignent le conservatisme.

Jacques Leblanc incarne Salieri. Photo : Stéphane Bourgeois

La mise en scène d’Alexandre Fecteau et la scénographie de Michel Gauthier nous font évoluer entre le 18e siècle et aujourd’hui. En effet, les personnages évoluent dans un environnement moderne, en utilisant cellulaires et réseaux sociaux, alors que les créations de Mozart sont représentées en costumes d’époque.

Cette mise en parallèle des époques permet ainsi une belle réflexion sur le harcèlement et l’intimidation.

La musique, un personnage

La présence d’un quatuor à cordes, de la pianiste Anne-Marie Bernard et de quatre chanteurs apporte beaucoup à la beauté de la pièce. On y entend tout à tour des extraits de L'enlèvement au sérail, des Noces de Figaro, de La Flûte enchantée et du Requiem.

D’une durée de 3 h 15 avec entracte, la pièce gagnerait cependant à être légèrement resserrée en première partie.

La pièce Amadeus de Paul Schaffer Photo : Stéphane Bourgeois

Le Théâtre du Trident conclut de belle façon sa saison 2017-2018 avec Amadeus, une production profondément touchante sur le génie, la jalousie et l’implacable désir de transcendance.

La pièce est présentée jusqu'au 19 mai au Grand Théâtre de Québec.