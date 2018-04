Un texte de Nathalie Tremblay

La Ville de Gatineau, qui en est maintenant propriétaire, est à finaliser les détails de ce déménagement et devrait faire une présentation au conseil municipal dans deux semaines.

« Les services ont trouvé une firme qui aurait la capacité de déménager un train comme ça », indique le conseiller du district de la Rivière-La-Blanche, Jean Lessard.

Même s'ils ne dévoilent pas les coûts estimés de cette opération, des élus nous ont confié avoir été agréablement surpris.

Le conseil devra se prononcer sur le financement de ce transfert et celui lié à l'aménagement du terrain où la locomotive finira ses jours.

Un nouvel attrait pour la Ferme Dalton

Le président de la Corportation de l'aménagement de la rivière Blanche de Gatineau, responsable de la Ferme Dalton, préfère attendre la décision finale du conseil avant de se réjouir.

Yvon Boucher, aussi ancien conseiller municipal de ce district, croit cependant que l'arrivée du train à la Ferme Dalton aura des retombées positives pour la Ville de Gatineau.

« Si jamais on a l'icône de ce beau train, non seulement on va favoriser la venue de touristes, mais aussi [...] aider à créer un sentiment d'appartenance à la Ville de Gatineau », juge M. Boucher. « En gardant l'engin, on n'aura pas tout perdu. »

Si jamais un jour, on veut la remettre sur rail, elle [la locomotive] sera disponible à ce moment-là Yvon Boucher, président de la Corportation de l'aménagement de la Rivière Lablanche

Avenir incertain pour les wagons

Si l'avenir de la locomotive est assuré, celui des wagons de l'ancien train touristique demeure incertain.

Immobilisé depuis 7 ans à la gare située dans le parc industriel du secteur de Hull, le matériel roulant a été endommagé par des vandales.

La Ville, qui souhaite toujours s'en départir, n'a pas l'intention d'accroître ses budgets pour assurer une surveillance plus soutenue des lieux pour le moment.