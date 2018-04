La tourbière, qui occupe un peu plus de 4000 hectares de territoire, est le plus grand habitat du genre en superficie dans l'Est de l'Ontario.

« C'est un environnement qui est tellement isolé, qui est tellement différent de n'importe quoi que l’on connaît », raconte Patrick Chevrier, un résident d’Alfred qui connaît bien l’endroit.

Au fil des années, Patrick Chevrier, qui a longtemps travaillé pour une compagnie productrice de tourbe du secteur, dit avoir été surpris d'y découvrir une flore diversifiée.

« Si on parle des plantes carnivores. Je ne connais pas grand monde qui en a déjà vu auparavant. Et c'était la première fois que je voyais ça. Et c'est vraiment dans notre cour arrière », ajoute-t-il.

Au fil des années, Patrick Chevrier dit avoir été surpris d'y découvrir une flore diversifiée. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

À l'heure actuelle, seule une petite partie de la tourbière d'Alfred, gérée par l’organisme Conservation Nation Sud (CNS), est facilement accessible au public.

« On a […] une promenade que l'on maintient dans la tourbière pour que le public puisse venir voir cet écosystème rare et unique », explique Michelle Cavanagh, chef d’équipe à la CNS.

La tourbière d'Alfred a déjà été désignée milieu humide, de même que zone d'intérêt naturel et scientifique d'importance provinciale.

Mais voilà que la province veut maintenant en faire officiellement un parc.

Michelle Cavanagh voit d'un bon œil cette désignation.

« Il y a beaucoup de choses dedans qu'on veut protéger et qu'on veut garder pour les gens pour qu'ils puissent le voir », mentionne-t-elle.

Michelle Cavanagh, chef d'équipe, Conservation Nation Sud. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

Selon le directeur du département d’urbanisme et de foresterie aux Comtés unis de Prescott et Russell, Louis Prévost, cette désignation « ne changera pas grand-chose pour la population en général ».

En effet, la chasse à l’orignal y sera toujours permise.

Aussi, les terrains privés en périphérie de la tourbière ne feront pas partie du plan d'aménagement proposé par la province.

« C'est strictement que ça va être reconnu. Il va y avoir une agence qui va gérer la tourbière », indique-t-il.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts prévoit tenir des consultations publiques d'ici la fin de l'année.

Avec les informations de Denis Babin