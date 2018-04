Un texte de Gavin Boutroy

M. Lamont pense que Saint-Boniface n’a rien à perdre en élisant un candidat d'un tiers parti. « Ça fait une différence parce que je suis chef du parti, j’ai la capacité comme chef d’avoir une voix plus forte, parce que je peux demander des questions au premier ministre chaque jour, et ça fait une différence aussi parce que je peux changer les politiques du Parti libéral », affirme-t-il.

Le Parti libéral n’est pas un parti officiel à l'Assemblée législative, car il n’a que trois députés. L’élection de M. Lamont permettrait à la formation d'obtenir le précieux sésame vers davantage d'aides financières. Le siège de Saint-Boniface était occupé par l'ancien premier ministre néo-démocrate Greg Selinger jusqu’à sa démission en mars.

Reconstituer l’association de la circonscription

Dans un esprit de renouveau, Jonas Desrosiers a été nommé président de l’association libérale de la circonscription provinciale de Saint-Boniface voilà environ un mois, selon M. Lamont. « On avait plusieurs membres [à Saint-Boniface], mais la circonscription n’était pas très active », ajoute-t-il.

Pour sa part, M. Desrosiers déclare que « ça prend quelqu’un qui peut parler en français » pour représenter la circonscription. « Je suis très content que ce soit quelqu’un qui a la francophonie à cœur, dit-il. Dougald a parlé au sujet du Bureau de l’éducation française et des coupures qui ont lieu là-dedans et c’est très important. »

Dans la foule rassemblée à l'ancien hôtel de ville de Saint-Boniface, il y avait un mélange de résidents du quartier et de membres du parti venus de tous les coins de Winnipeg. Le président du Parti libéral du Manitoba, Paul Brault n’était pas en mesure de préciser la proportion de résidents du quartier.

Fatimata Thiam était présente : elle est membre du Parti libéral du Manitoba depuis un an. M. Lamont l’a approchée pour parler des défis des nouveaux arrivants et des immigrants. Elle a trouvé le chef libéral réceptif et s’est donc engagée dans sa campagne.

Début du graphique (passez à la fin) L’ancienne chef du Parti libéral du Manitoba Sharon Carstairs prononce un discours et critique le traitement de l’ancien député de Saint-Boniface Greg Selinger par le parti progressiste-conservateur et par le NPD. #rcmb pic.twitter.com/8WWp1XINPq — Gavin Boutroy (@GBoutroy) April 26, 2018 Fin du graphique (passez au début)



De son côté, l’ancienne chef du Parti libéral du Manitoba Sharon Carstairs a prononcé un discours pour souligner que la situation de M. Lamont était similaire à celle qu’elle a connue en 1988. Son parti n’avait alors qu’un siège, et après l’élection, il en avait 20.

Soutien du député libéral fédéral

La conseillère principale du député libéral fédéral de Saint-Boniface-Saint-Vital a souligné qu' « il y a à peu près 20 ans, les deux partis étaient ensemble, c’était un parti combiné » « On se connaît tous et on s'entraide alors on est ici pour appuyer Dougald. Il est un excellent candidat, il est bilingue », a poursuivi Nathalie Duhamel, aussi coprésidente honorifique de la campagne de M. Lamont.

M. Lamont confirme que Mme Duhamel et M. Vandal seront les directeurs honorifiques de sa campagne à Saint-Boniface.

Aucune date pour l’élection partielle dans Saint-Boniface n’est encore prévue, mais la province doit organiser un vote au plus tard le 28 août.