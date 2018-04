La cérémonie était émouvante. Photo : CBC/David Donnelly

Les émotions étaient vives au rassemblement organisé par l'Université Ryerson et par ses amis. La jeune femme de 30 ans avait étudié à l'école de gestion Ted Rogers et travaillait pour une société d'investissement.

Début du graphique (passez à la fin) Le rassemblement organisé pour Anne Marie D’Amico s’apprête à commencer. Voici le panneau qu’on a mis sur la rue Dundas. #TorontoStong #icito pic.twitter.com/Wr8DN4DjOA — Annie Poulin (@Annie_Poulin) April 26, 2018 Fin du graphique (passez au début)

« C’était une belle personne, quelqu’un qui va nous manquer », a raconté un de ses amis.

Anne Marie D’Amico faisait du bénévolat pour Tennis Canada et des causes humanitaires. « Elle était amusante et tellement pleine de vie », a déclaré un autre ami.

Début du graphique (passez à la fin) Les amis et connaissances de la victime sont invités à laisser des messages. #TorontoStong pic.twitter.com/VfAb88dnQA — Annie Poulin (@Annie_Poulin) April 26, 2018 Fin du graphique (passez au début)

Beaucoup d'amis et de proches étaient dans l'assistance. Des gens qui ne la connaissaient pas étaient aussi venus, par solidarité.

Dans la foule, des amis mais aussi de parfaits inconnus venus offrir leur soutien. Photo : Radio-Canada/Annie Poulin

Une cérémonie multiconfessionnelle avait aussi lieu jeudi soir à une église du quartier où l'attaque a eu lieu.

Sur une table, 10 lampions et 14 roses symbolisent les morts et les blessés de l'attaque de lundi. Photo : CBC/David Donnelly

D'autres rassemblements sont prévus au cours des prochains jours. Une veillée à la chandelle, sous le thème « #TorontoStrong » aura notamment lieu dimanche au square Mel Lastman.

D'après les informations d'Annie Poulin