Le New York Times a confirmé jeudi ces informations d'abord annoncées par le site Deadline.com. Les deux maisons de production « ont acheté les droits pour produire un film » racontant l'enquête du quotidien, dans la lignée de sagas journalistiques telles que Spotlight : Édition spéciale, Le Post ou Les Hommes du président.

Il montrera comment un duo de journalistes féminines et leur rédactrice en chef Rebecca Corbett ont persisté malgré les intimidations pour dévoiler les méfaits sexuels d'un producteur qui était alors l'un des plus puissants à Hollywood.

Jodi Kantor et Megan Twohey ont gagné il y a quelques jours un prix Pulitzer pour leur enquête, partagé avec Ronan Farrow qui quelques jours après leur article paru le 5 octobre 2017, a le premier écrit, dans le New Yorker, sur les accusations de viol à l'encontre de Weinstein.

Les journalistes du New York Times Jodi Kantor et Megan Twohey Photo : getty images for hearst magazines/Theo Wargo

Juste après la parution de l'article initial de Kantor et Twohey, Weinstein avait d'abord réagi en affirmant au Hollywood Reporter que les accusations rapportées par les deux journalistes étaient « si bonnes, je veux acheter les droits pour en faire un film ».

Des représentants des deux maisons de production n'avaient pas dans l'immédiat répondu aux demandes de commentaires de l'AFP.

Des dizaines d'accusations

Harvey Weinstein est accusé par une centaine de femmes dont des vedettes comme Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan, Asia Argento ou Lea Seydoux de harcèlement, agression sexuelle ou viol.

Plusieurs enquêtes policières sont en cours à Los Angeles, New York ou Londres.

À l'époque des accusations qu'elle porte contre M. Weinstein, Gwyneth Paltrow était la petite amie de Brad Pitt.

D'après Ronan Farrow dans l'un de ses articles pour le New Yorker, Weinstein, oscarisé mais exclu de toutes les institutions du cinéma depuis le scandale, a dépensé des centaines de milliers de dollars pour étouffer les accusations à son encontre, notamment à travers des contrats de confidentialité pour que ses victimes présumées gardent le silence.

Alors que Bill Cosby vient d'être reconnu coupable d'agression sexuelle lors d'un deuxième procès, Jodi Kantor a par ailleurs écrit jeudi sur Twitter : « et maintenant la question est de savoir si Weinstein sera poursuivi ».

And now to the question of whether Weinstein will face prosecution. Important update today: https://t.co/tKeLKQSdcR — jodikantor (@jodikantor) 26 avril 2018

Les enquêtes du New York Times et du New Yorker sur Harvey Weinstein ont déclenché un tremblement de terre à Hollywood et au-delà, et lancé le mouvement #MeToo au cours duquel des milliers de femmes et parfois des hommes ont décrit le harcèlement ou les agressions sexuelles dont ils ont été victimes.

De nombreux hommes puissants ont été incriminés, notamment les stars Kevin Spacey ou Jeffrey Tambor, freinant brusquement leurs carrières.