Un texte d’Eva Uguen-Csenge

À Vancouver, gérer une entreprise écologique est une marque de fierté pour de nombreux propriétaires. La Municipalité s'est d'ailleurs donné pour objectif de devenir une ville à zéro déchet en 2040.

De nombreuses entreprises tâchent de réduire leur empreinte écologique en utilisant des contenants écologiques comme les plastiques compostables.

Ces plastiques fabriqués avec de la matière organique peuvent en théorie être jetés dans les bacs de compostage. Cependant, aucune municipalité du Grand Vancouver n’accepte les plastiques désignés comme compostables dans les bacs verts.

Allen Langdon, directeur à Recycle BC, explique que la plupart des établissements de traitement de déchets ne sont pas équipés pour traiter les plastiques compostables.

« Ça prend plus de temps à décomposer que le matériel organique ordinaire, dit-il. Les plastiques compostables sont une complication supplémentaire qu’ils n’ont pas la capacité de traiter. »

Selon son analyse, cela veut dire que ces produits se retrouvent, soit au recyclage, où ils dégradent la qualité du plastique, soit dans les centres d’enfouissement.

Manque d’information sur le compostage

Meghan Clarke, cofondatrice de la chaîne de restaurants Tractor Foods, à Vancouver, dit qu’elle ne savait pas que la Municipalité de Vancouver disait de ne pas jeter les plastiques compostables dans les bacs verts.

Dès le lancement de leur restaurant, son mari et elle ont tenté de fournir autant de produits compostables que possible, malgré le fait qu’ils peuvent être 80 % plus chers que les contenants jetables, comme le styromousse.

« Cela ne sert à rien de dépenser tout cet argent sur les matériaux compostables s'ils ne finissent pas au compostage et se retrouvent à la poubelle, dit-elle. Cela n'a aucun sens. »

Tractor Foods a récemment commencé à utiliser des contenants compostables en papier parce que les contenants en plastique troublaient leurs clients. Photo : Radio-Canada/Eva Uguen-Csenge

Des solutions ailleurs dans la province

Nicolette Richer sait à quel point c’est un défi de composter correctement à travers différentes juridictions. Sa compagnie, Green Moustache, a des restaurants situés à Whistler, à Revelstoke et à North Vancouver qui utilisent uniquement des produits compostables, dont les plastiques.

« À Whistler, on est chanceux parce qu’on a un centre de compostage commercial [...] Il n’a aucun problème à accepter nos contenants. »

Mme Richer explique que le restaurant de Revelstoke s’est entendu avec des fermes locales pour qu’elles acceptent d’ajouter les contenants à leur compostage. Mais il n’y a pas encore de solution en place pour celui de North Vancouver,où la Municipalité n’accepte pas les plastiques compostables.

Le problème des plastiques compostables doit être réglé le plus tôt possible, selon Allen Langdon, parce que ces produits se retrouvent de plus en plus dans le secteur de la restauration et dans les épiceries. « Tout le monde souhaite qu'on trouve une solution que le consommateur peut facilement comprendre et adopter. »