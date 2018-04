Un texte de Catherine Allard

La route 144 entre le secteur Saint-Basile à Edmundston et la municipalité de Rivière-Verte est fermée à la circulation en raison de la crue des eaux qui a causé des dommages importants à la chaussée.

La route 144 est fermée à la circulation en raison de dommage à la chaussée. Photo : Facebook/Jessica Lavoie

La résidente de Rivière-Verte, Jessica Lavoie, est une des premières à avoir remarqué l'important trou qui se formait sur l'ancienne autoroute Transcanadienne.

On pouvait voir la terre tomber dans le trou et on entendait le sol craquer. Jessica Lavoie, résidente de Rivière-Verte

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Les mesures d'urgence à l'oeuvre

La Ville d’Edmundston affirme que des équipes sont à l’œuvre afin de surveiller les niveaux des cours d’eau. Un poste de commande pour les mesures d'urgence a été mis sur pieds en soirée jeudi.

« On a beaucoup de personnes qui doivent être vigileantes cette nuit et les heures qui s'en viennent. C'est plus facile quand ils sont tous dans le même centre de coordination », explique le maire d'Edmundston Cyrille Simard.

Ce sont des mesures préventives, mais si ça dégénère on sera opérationnel. Cyrille Simard, maire d'Edmundston

Les importantes quantités de pluie qui sont prévues au cours des prochaines heures et la quantité de neige au sol ont forcé la mise en place de mesures préventives. Environnement Canada prévoit jusqu’à 35mm de pluie dans la nuit de jeudi à vendredi.

« Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes. Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres », prévient Environnement Canada.

Le processus de surveillance des cours d’eau se poursuivra au cours des prochains jours, notamment le long du ruisseau Guerrette sur le chemin Canada, ainsi que près de la Rivière-à-la-Truite, la Rivière Iroquois, et la Rivière Madawaska.

« Si ça continue de pleuvoir, ça peut être un petit peu plus substantiel, mais disons qu'à ce point-ci ce sont des choses qu'on a déjà vues, donc des ponts qui sont à la limite ou des petites zones près des maisons avec de légères inondations », explique Cyrille Simard.