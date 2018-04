Le conseil d’administration de la STO a approuvé cette refonte jeudi soir. Les changements, qui seront effectifs à compter du 27 août, représentent 19 000 heures de services supplémentaires aux usagers, précise le transporteur public.

La ligne 34 va subir une modification de son parcours. Le trajet empruntera dorénavant le boulevard du Plateau, le boulevard des Grives et la rue de l’Atmosphère. La fréquence des autobus sera, dès la fin août, aux 15 minutes en soirée jusqu’à 22 h.

Dans le même secteur, le parcours de la ligne 39 va se faire via le chemin Pink, le boulevard des Grives et le boulevard du Plateau. Le service sera prolongé jusqu’à 23 h 30 du lundi au samedi.

La Société de transport de l'Outaouais (STO) a retenu le deuxième scénario pour les lignes 34, 39 et 49 dans le secteur du Plateau, à Gatineau. Photo : Société de transport de l'Outaouais

De nombreux ajouts de service à travers tout le territoire de la ville de Gatineau, tant en période de pointe qu’en période hors pointe, sont proposés aux usagers.

« En améliorant de façon significative la desserte pour les citoyens des quartiers d’Aylmer et du Plateau, nous répondons à un besoin criant de notre clientèle et aux priorités identifiées par notre conseil d’administration et la Ville de Gatineau », a mentionné la directrice générale de la STO, Line Thiffeault, dans un communiqué.

Début du graphique (passez à la fin) Modifications aux trajets de la STO by Radio-Canada on Scribd Fin du graphique (passez au début)

La STO souhaite que 90 % des usagers se trouvent à moins 400 mètres de marche d'un arrêt d'autobus au cours des prochaines années.

Avec les informations de Godefroy Macaire Chabi