Les cinq Sévillans, âgés de 27 à 29 ans, s'étaient eux-mêmes vantés de leurs actes qui ont eu lieu le 7 juillet 2016, pendant les fêtes très populaires de la San Fermin en Navarre, dans le Nord.

Sur un groupe de messagerie WhatsApp intitulé la manada (la meute), ils s'étaient notamment envoyé une vidéo des faits accompagnée du message: « en train d'en baiser une à cinq ».

Le jugement du tribunal de Navarre était particulièrement attendu en Espagne, sept semaines après une « grève générale féministe » sans précédent et les énormes manifestations du 8 mars pour les droits des femmes.

Les juges ont condamné chacun des cinq prévenus à neuf ans de prison pour « abus sexuel » sur une Madrilène de 18 ans, aggravé du chef d'« abus de faiblesse ». Ils devront en outre verser 50 000 euros à la victime, qu'ils n'ont plus le droit d'approcher ni de contacter pendant 15 ans.

Mais les magistrats n'ont pas retenu l'accusation de viol, pour lequel le Code pénal espagnol stipule qu'il doit y avoir eu « intimidation » ou « violence ».

La sentence est très inférieure aux réquisitions du parquet, qui avait requis 22 ans et 10 mois à l'encontre de chacun des prévenus.

La décision judiciaire a aussitôt été contestée, et les avocats de la victime et de quatre accusés ont annoncé leur intention de faire appel.

Aux portes du tribunal, des manifestants criaient « ce n'est pas un abus sexuel, c'est un viol ». Et de nombreux usagers de Twitter relançaient le slogan « moi je te crois, ma sœur » à l'attention de la victime.

Le chef de l'opposition, le socialiste Pedro Sanchez, s'est interrogé sur Twitter.

Une manifestation était annoncée dans la soirée à Madrid.

Une autre était prévue à Barcelone, où la mairesse de gauche, Ada Colau, s'est adressée à la victime par un tweet: « Cela m'indigne qu'après un viol collectif, tu doives supporter la violence d'une justice patriarcale ».

L'affaire avait abouti en novembre 2017 à ce que la presse avait appelé le « procès de l'année » à Pampelune.

À huis clos, la jeune femme avait raconté avoir bu de la sangria, dansé et fait la fête avec des amis, avant de se retrouver seule sur un banc, où un des jeunes était venu lui parler de « football » ou de « tatouage ».

Puis elle avait suivi le groupe, embrassé un garçon, sans « penser qu'allait se produire ce qui s'est produit », selon sa déclaration publiée par la presse.