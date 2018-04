C'est Omar Alghabra, son secrétaire parlementaire, qui se rendra en Belgique à sa place.

« La ministre va rester à Washington toute la journée, jeudi, pour poursuivre les négociations de l'ALENA », a indiqué son porte-parole Adam Austen.

La décision de Mme Freeland de rester à Washington intervient à un moment critique des pourparlers. Plus tôt cette semaine, la ministre canadienne et le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, étaient toujours en désaccord, notamment au sujet d'une proposition américaine visant à imposer une clause de résiliation au nouvel ALENA.

Le Canada a une nouvelle fois rejeté la proposition américaine d'ajouter cette clause, qui permettrait à l'une des parties de se retirer de l'accord commercial cinq ans après sa signature, en soulignant l'incertitude qu'une telle disposition représenterait pour les investisseurs.

Chrystia Freeland et ses homologues du Mexique et des États-Unis en étaient jeudi à une troisième journée de suite de pourparlers pour faire progresser la négociation avant le 1er mai.

Les États-Unis ont fixé cette date limite pour jeter les bases d'un accord sur l'ALENA et maintenir les exemptions accordées au Canada et au Mexique concernant les droits de douane sur l'acier et l'aluminium ordonnés par le président Donald Trump en mars.

Motivations politiques?

L'administration Trump craint que tout retard supplémentaire ne mette en péril un accord, compte tenu des réalités politiques.

Le processus de ratification américain dure des mois et pendant ce temps, l'opposition démocrate pourrait reprendre le contrôle du Congrès après les élections de mi-mandat, en novembre.

Trudeau tente de rassurer les Américains

Par ailleurs, le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a annoncé jeudi que l'Agence des services frontaliers du Canada recevra une enveloppe supplémentaire de 30 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour renforcer l'application des lois commerciales.

Le gouvernement fédéral entend également apporter des changements réglementaires qui « élargissent la portée des produits d'acier et d'aluminium qui doivent être marqués avec leur pays d'origine », indique-t-il par communiqué.