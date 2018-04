« Ça a pris 20 minutes et c'était déjà rempli », s’est exprimé Guillaume Clément-Mathieu, un père de famille qui a tenté pour la première fois d'inscrire sa fille à un camp d'été.

Comme plusieurs parents, M. Clément-Mathieu était prêt lorsque le processus d'inscription en ligne s'est ouvert. Or, le processus est une véritable course contre la montre.

Guillaume Clément-Mathieu croit qu'il faut augmenter le nombre de places. Photo : Radio-Canada

« Il y a un temps d'attente au début, et là, tu sais ce à quoi tu t'attends. Mais c'est lorsque tu y réussis à y accéder, là déjà tu vois des places complètes et tout ça et c'est vraiment d'y aller le plus rapidement possible », a-t-il raconté.

Il y a sûrement plein de gens comme moi qui n'ont pas pu avoir tout ce qu'ils voulaient. Guillaume Clément-Mathieu, père

Les taux d'inscription dans les camps de jour frôlent le 100 % d'occupation dans la plupart des secteurs de Gatineau, alors que le nombre de places disponibles est inchangé depuis huit ans.

Le taux d'occupation dans les camps de jour de la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada

À la recherche de solutions

La conseillère du district d'Aylmer, Audrey Bureau, attribue cette situation à la hausse démographique que connaît l'ouest de la ville, qui fait, selon elle, bondir la demande.

Par exemple, les enfants d'Aylmer occupent près du tiers des places disponibles dans les camps de jours du secteur de Hull.

« La Ville cherche des solutions et se tourne vers des partenariats privés, regarder au niveau des autres infrastructures scolaires qu’on peut utiliser [...] on cherche à maximiser les infrastructures pour offrir le plus de places possibles au niveau des camps de jours, mais il reste que le boom démographique met beaucoup de pression sur ce service-là », affirme Mme Bureau.

La Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville de Gatineau entend s'attaquer au problème au cours des prochains mois, indique son président, Pierre Lanthier.

« Je sais que nos services vont faire des demandes pour augmenter le nombre de places pour les camps de jour, sauf qu'il est important de mentionner qu'il faut des ententes avec les écoles pour augmenter ces places-là pour les enfants », fait-il valoir.

Faut se dire les vraies choses, on ne s'est peut-être pas adapté à l'augmentation démographique qu’il y a eu dans le secteur d'Aylmer, dans l'ouest de la ville. Pierre Lanthier, président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire

En attendant un changement, les familles, elles, devront trouver leurs propres solutions.

« On n'a pas de famille dans la région. On va donc essayer de trouver d'autres camps, probablement des camps privés, plus dispendieux peut-être [...] plus loin aussi, faut s’y mettre », soutient Guillaume Clément-Mathieu. « [Il faut] s'y mettre avant que les autres camps se remplissent, eux aussi! »

Avec les informations Estelle Côté-Sroka