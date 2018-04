Un texte de Louis Gagné

« Évidemment, nous sommes en crue printanière. Donc, l’ensemble de nos cours d’eau sont sous surveillance », explique France-Sylvie Loisel, directrice régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie pour les régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches et le Nunavik.

Elle mentionne que les rivières Etchemin, Beaurivage, Chaudière et Famine pourraient atteindre des seuils d’inondation mineurs à moyens d’ici vendredi matin. Des champs et des routes ainsi que certains sous-sols pourraient être en partie inondés.

Les rivières Nelson et Huron font également l’objet d’une surveillance particulière.

On n’est pas encore dans des seuils d’inondation où les dommages pourraient être importants. Et le fait qu’on n’a pas de présence de glace, ça aussi, ça atténue les dommages. France-Sylvie Loisel, directrice régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie, régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Débordements à Saint-Raymond

À Saint-Raymond, dans la MRC de Portneuf, la débâcle de la rivière Sainte-Anne a provoqué quelques débordements.

« Les glaces ont descendu et se sont accumulées en amont du centre-ville et sur une distance de 600 mètres. Ça cause des débordements dans les champs puis on a un petit peu de débordements en aval également », rapporte le directeur général de la municipalité, François Dumont.

Il ajoute que les inondations ont entraîné la fermeture du rang du Nord, à la hauteur du numéro civique 555. Les automobilistes doivent effectuer un détour en empruntant les rangs Sainte-Croix et Saguenay.

François Dumont mentionne qu’il n’y a pas encore eu d’évacuation. Les citoyens ont été invités à prendre les précautions nécessaires et à composer le 911 en cas de problème.

« Présentement, ça se comporte bien. C’est sûr qu’avec la pluie, les niveaux augmentent, mais présentement, il n’y a pas de maison inondée, on surveille le tout de près puis on va s’ajuster en fonction de l’évolution de la situation. »