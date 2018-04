Un texte de Michel Charron

La troupe Plein Soleil, l’un des fleurons de cette communauté majoritairement francophone du nord-ouest de l’Alberta, choisit de souligner l’événement historique avec des invités, dont la troupe semi-professionnelle Zéphyr d’Edmonton.

Au sein du groupe de danse de la capitale provinciale, il y a une ancienne danseuse de l’ensemble Plein Soleil.