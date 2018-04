Dans le monde des téléromans, il était sans contestation l’un des rois, notamment sur Radio-Canada. Sa caméra a mis en valeur de plusieurs vedettes québécoises, de Jean Duceppe à Monique Aubry (décédée l'an dernier), en passant par Guy Nadon, Jean-Pierre Masson ou Paul Hébert.

Dans un studio de télévision en 1970, Jean-Pierre Masson, Andrée Champagne et le réalisateur Yvon Trudel discutent pendant le tournage des Belles histoires des pays d'en haut. Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Avec Bruno Paradis et Fernand Quirion, Yvon Trudel a été l’un de trois maîtres d’œuvre des Belles histoires des pays d’en haut, série restée dans les mémoires des Québecois, dès sa première diffusion entre 1956 et 1970.

Le réalisateur a continué à marquer l'imaginaire des Québécois pendant plusieurs décennies, tant dans les années 70 avec Rue des Pignons et Terre humaine, que dans les années 80 avec Le temps d’une paix et Cormoran.

On ne connaît les causes du décès de l’artiste. Yvon Trudel laisse dans le deuil son épouse et deux enfants.

Les funérailles doivent être célébrées le 5 mai 2018 à l’église St-Clément de Beauharnois, selon le Complexe funéraire Stéphane Gendron.