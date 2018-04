Kristin Johnston, une Montréalaise de 32 ans qui avait tenu un studio de yoga à Halifax et résidait en Nouvelle-Écosse depuis une dizaine d’années, a été retrouvée morte à sa résidence de Purcells Cove le 26 mars 2016.

M. Butcher, accusé de meurtre au second degré et seul témoin à témoigner lors de son propre procès, a dit que Mme Johnston l’avait assailli durant son sommeil et qu’il l’avait renversée pour lui prendre son couteau et la poignarder à la gorge, sans réaliser de qui il s’agissait.

« Il n’a jamais voulu tuer Kristin Johnston », a dit au jury l’avocat de l’accusé, Peter Planetta. « Il a agi rapidement, sans réfléchir. »

Me Planetta soutient que Mme Johnston agissait de manière « erratique » depuis la fermeture de son entreprise, et qu’elle était une « véritable menace » pour M. Butcher.

Pour la procureure de la Couronne, Carla Ball, cette thèse ne tient pas la route. « C’était de toute évidence un meurtre et ce n’était pas de la légitime défense », a-t-elle dit aux 13 jurés.

Originaire de Montréal, Kristin Johnston enseignait le yoga à Halifax. Photo : Facebook

Durant le procès, des témoins ont soutenu que la victime avait récemment essayé de rompre avec M. Butcher. Mais ce dernier a nié la chose lors de son témoignage. La procureure a rappelé que Nicholas Butcher a tué son amie de coeur quelques heures après avoir vu celle-ci embrasser un ami.

La Couronne a décrit un homme conscient de voir sa relation de couple avec la victime se détériorer « à vue d’oeil » et aux prises avec des dettes d’études de 200 000 $ après avoir obtenu un diplôme de l’école de droit.

La procureure Carla Ball a rappelé la tentative de suicide de Nicholas Butcher, qui s’est coupé une main avec une scie à onglets avant d’appeler le 911, les blessures défensives aux mains de Kristin Johnston et l’absence de blessures du même type chez l’accusé.

Le juge Joshua Arnold donnera ses instructions au jury vendredi.