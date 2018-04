Un texte de Patricia Bitu Tshikudi

Pour l’experte en sécurité des transports Kay Teschke, au lieu de s'évertuer à rendre le port du casque à vélo obligatoire, les villes, comme Winnipeg, devraient plutôt investir dans des infrastructures adéquates.

« Des endroits comme le Danemark ou les Pays-Bas ont un taux de blessures beaucoup plus faible [qu’en Amérique du Nord]. Ils portent à peine le casque et ils ont une infrastructure fantastique », affirme-t-elle.

Selon elle, ce que ça prendrait, c’est davantage de « voies cyclables protégées ».

Un point de vue que partage le directeur général de l’organisme Winnipeg Trails Association et organisateur du Festival ModeShift, Anders Swanson.

« Des recherches ont démontré que les gens qui mettent le casque roulent aussi plus vite », explique-t-il.