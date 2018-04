Selon Environnement Canada, les secteurs d'Amos, de La Sarre, de Malartic et de Rouyn-Noranda pourraient subir d'importantes chutes de neige en raison d'une dépression qui passera sur le nord-ouest du Québec.

De 10 à 15 centimètres de neige sont prévus, mais les accumulations pourraient être encore plus fortes si la trajectoire de la dépression est un peu plus à l'est.