Un texte de Katherine Brulotte

La Société canadienne du sang a reçu 50 % plus de dons qu'habituellement au lendemain de l’attaque meurtrière. Deux jours plus tard, les heures d’ouverture des cliniques ont été prolongées et du personnel supplémentaire a été appelé en renfort parce que les dons continuent d’être environ 28 % plus nombreux que d'ordinaire.

Rick Smith a décidé de faire un don de sang en guise de geste de soutien à sa communauté. Photo : Radio-Canada

Le directeur des relations avec les donneurs de la Société, Michael Betel, note que les tragédies comme celle-ci ou encore l’accident qui a décimé l’équipe de hockey des Broncos en Saskatchewan soulèvent souvent une vague de dons dans les régions où elles se produisent.

Les besoins sont constants pour assurer que nous avons ce dont nous avons besoin lorsqu’une situation de crise survient. Michael Betel, Société canadienne du sang

Il affirme qu’il est impossible de savoir combien d’unités de sang ont été nécessaires pour venir en aide aux victimes de cette attaque, mais qu’une cinquantaine de dons sont souvent utilisés lors d’un accident de la route.

Aide psychologique

Même une fois l’urgence passée, les besoins dans le quartier sont encore énormes.

Les Services aux victimes de Toronto ont reçu plus d’une centaine de demandes de la part de personnes ou d’organismes à la recherche d'une aide psychologique.

La directrice du programme, Bobbie McMurrich, affirme que les personnes qui ont été témoins de la scène ou qui connaissent des gens qui ont été touchés par l’attaque devraient au moins en parler avec des proches.

Elle ajoute que l’apparition de cauchemars et de symptômes d’anxiété ou la peur de sortir dans son quartier sont des symptômes courants après des événements traumatisants qui peuvent nécessiter du soutien psychologique.

Hezbawit Lijan et son chien, des bénévoles du programme de zoothérapie de l’Ambulance Saint-Jean, visitent le quartier North York pour réconforter les résidents. Photo : Radio-Canada

Une équipe du programme de zoothérapie de l’Ambulance Saint-Jean a voulu apporter du réconfort dans le quartier.

Lorsque j’ai touché le chien, mon deuil est sorti. Je ne savais pas que de le toucher allait me faire du bien. Irene Tandon, résidente de North York

L’Association culturelle canado-coréenne met aussi des services d'accueil en place pour les familles qui arrivent au Canada afin d'être au chevet des blessés.

Le directeur de l’Association, Will Cho, mentionne que plusieurs d’entre eux sont des étudiants. Un service de transport à partir de l’aéroport, de l’hébergement et des services de traduction seront offerts aux nombreuses familles qui sont attendues à Toronto dans les prochains jours.