Jean-Yves Roy a expliqué, lors d'une entrevue à l’émission Le monde aujourd’hui, que la décision par décret de Monseigneur Denis Grondin de créer une nouvelle paroisse à Rimouski était à l’origine de son choix.

La nouvelle paroisse englobera presque l’entièreté du territoire de Rimouski et restreindra l’autorité du Conseil de la Fabrique Saint-Germain à la cathédrale, le presbytère et quelques terrains autour.

La décision de l’archevêque empêche les marguillers de Saint-Germain de vendre certaines églises de Rimouski pour financer la restauration de la cathédrale puisqu'ils n'ont plus d'autorité sur les autres églises.

L’ex-marguiller dénonce vertement le geste de Mgr Grondin, qu’il qualifie d’unilatéral.