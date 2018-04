Un texte de Romain Schué

« Je suis très fière du travail de M. Ferrandez », a assuré Valérie Plante, en marge de la présentation du nouveau réaménagement de la rue Sainte-Catherine.

Responsable des grands projets au sein de la Ville de Montréal, le maire du Plateau-Mont-Royal n’était pas présent ce jeudi, lors de l’annonce de ce projet phare pour l’administration municipale.

Il « peaufinait » les détails d’une nouvelle conférence de presse, prévue vendredi, concernant le projet pilote sur la voie Camillien-Houde, a expliqué Valérie Plante, tout en soulignant qu’elle ne « cache pas [ses] élus en fonction de l’actualité ».

Lundi soir, Luc Ferrandez a été surpris par les caméras de l’hôtel de ville, les yeux fermés, durant la séance mensuelle du conseil municipal.

Le lendemain, se disant victime de « persécution », il avait vilipendé deux journalistes du groupe Québecor, en les accusant de mener une campagne de « salissage ».

« Il y a des limites à s’attaquer à ma réputation comme cela de façon superficielle », avait-il déclaré, en ajoutant être « un des élus qui travaillent le plus fort » et qui « a le plus responsabilités ».

On sait très bien qu’il n’y a personne qui s’endort pendant le conseil municipal. On ne fait pas un somme, on ne se part pas une sieste en plein milieu du conseil. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Assurant que M. Ferrandez avait parlé « sous le coup de l’émotion » et qu’il n’était pas question pour un membre de son administration de « boycotter » un média, Valérie Plante a dit lui avoir fait passer un « message » : « avoir des bonnes nuits de sommeil pour être fringant et en forme pendant le conseil municipal ».

Le conseil municipal était « fucking plate »

Dans un extrait mis en ligne jeudi par la Soirée est encore jeune, Luc Ferrandez est quant à lui revenu sur cette histoire.

A-t-il dormi? « Ça n'a pas d'importance, a-t-il déclaré, avec le sourire. J'étais affalé sur ma chaise, j'avais les yeux fermés. Je ne dormais pas, mais c'est pareil. »

« Il me manquait juste d'avoir de la bave sur le bord de la bouche puis c'était complet, a-t-il ajouté. J'écoutais pas ce qu'il se disait, je m'en crissais un peu. Et puis c'était fucking plate. »

L'entrevue complète sera diffusée samedi, à 17 h, sur ICI Radio-Canada Première.

Est-ce que Luc Ferrandez dormait au conseil municipal? La réponse ici! Ne manquez pas l'entrevue complète samedi à 17h sur @icircpremiere! pic.twitter.com/YAGwP3qveo — Soirée encore jeune (@lasoiree) 26 avril 2018

Ce n’est pas la première fois que la mairesse Plante prend la défense de cet homme fort de son équipe.

Début février, alors que Luc Ferrandez avait qualifié au micro du 98.5 FM d’« amateurisme » la promesse électorale de limiter la hausse de taxes à l’inflation, sa successeure à la tête de Projet Montréal lui avait offert un « soutien indéfectible » et « béton ».

Luc Ferrandez avait ensuite admis « une erreur ».

« M. Ferrandez est un sujet très intéressant pour les médias, a ajouté jeudi Valérie Plante. On ne va pas se le cacher. Il y a autant de gens qui aiment l’aimer que de gens qui aiment le détester. »