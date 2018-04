Les coffres à butin sont des récompenses virtuelles offertes à certains joueurs pour souligner leurs efforts ou leur temps de jeu, mais qui sont plus souvent vendues en échange d’argent réel.

Les coffres à butin du jeu Overwatch ont été jugées illégales par la Commission des jeux de hasard de la Belgique. Photo : Blizzard Entertainment

Ils contiennent généralement des éléments esthétiques choisis de manière aléatoire qui n’ont pas d’influence sur le jeu et que les joueurs peuvent utiliser pour déguiser leur personnage ou pour modifier l’apparence de l’interface.

Or, au sens de la loi belge, les coffres vendus pour de l’argent réel sont illégaux et doivent être retirés des jeux vidéo.

De graves conséquences pour la société

Les contrevenants s’exposent à une amende de 800 000 € (1,2 million de dollars) et jusqu’à 5 ans de prison. Dans le cas où un mineur serait impliqué dans la transaction, ces peines peuvent être doublées, selon un communiqué de la CJH.

« Une discussion avec le secteur s’impose, écrit le ministre de la Justice belge Koen Geens dans le document. Ce sont souvent des enfants qui se retrouvent confrontés à de tels systèmes et cela est inacceptable. »

« Si aucune intervention appropriée n’est effectuée, les jeux de hasard dans les jeux vidéo nuiront gravement aux personnes, aux familles et à la société », conclut de son côté la CJH.

Overwatch dans la mire de la CJH

Dans le cadre de son enquête, la CJH a étudié la présence des coffres à butin dans quatre jeux grand public : Overwatch, FIFA 18, Counter-Strike: Global Offensive et Star Wars Battlefront II. Ce dernier est à l’origine d’une vague d’indignation de la part des joueurs contre les coffres à butin qui a attiré l’attention de nombreux gouvernements et organismes publics dans le monde. Son éditeur, Electronic Arts, avait alors cédé à la pression populaire et avait apporté des modifications à son offre de coffres à butin.

La CJH a conclu que l’utilisation des coffres dans Overwatch, FIFA 18 et Counter-Strike: Global Offensive était illégale selon la loi belge, mais que celle de Star Wars Battlefront II était légale, compte tenu des changements qui ont suivi sa sortie.

La décision de la CJH s’applique toutefois à tous les jeux vidéo sur le marché belge et pas seulement aux jeux qu’elle a étudiés.